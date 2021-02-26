Канадское министерство иммиграции сообщило, что зарубежные студенты, учащиеся в местных ВУЗах и перешедшие из-за пандемии на обучение в 100% онлайн-формат, получат разрешение на работу. Оно будет выдано сроком на 3 года после окончания учебы. Прежде обучение в онлайне не было основанием для получения разрешения на работу.

По словам министра иммиграции в стране Марко Мендичино, новая политика даст возможность иностранным студентам, желающим работать в Канаде после завершения учебы, осуществить свою цель. Это принесет пользу не только учащимся, но и самой канадской экономике и обществу. В целом внесенными изменениями страна открыто сообщает выпускникам, что желает видеть их здесь после обучения.

Новые правила в отношении зарубежных студентов стали действовать спустя несколько недель после того, как власти Канады заявили, что разрешения на работу для окончивших ВУЗы могут продлеваться только до 18 месяцев. Зачастую они имеют точно установленную продолжительность и не предусматривают продления.

Новые правила будут применяться к зарубежным студентам, зачисленным на программу в соответствии с установленными требованиями. Они могут поступать на учебный курс с любого семестра в период с весны 2020 года по осень 2021. Мера поддержки также предусмотрена для тех, кто уже обучался по программе в марте 2020 года, когда в стране впервые установили карантин.

Кроме того, иностранным студентам необходимо соответствовать ряду других критерий отбора, в частности, располагать официально утвержденным разрешением на учебу.

В настоящее время, в условиях пандемии, учащиеся из зарубежных стран могут поехать в Канаду, если планируют обучаться в аккредитованном ВУЗе, имеющем утвержденный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Для примера — в США студентов, обучающихся онлайн, наоборот, лишают виз и высылают домой.

В 2019 году свыше 572 тысяч зарубежных студентов принесли в местную экономику 21 миллиард канадских долларов. За счет их обучения и общих трат удалось поддержать около 170 тысяч рабочих мест. При этом на постоянное проживание в Канаде в 2019 году осталось свыше 58 тысяч выпускников.