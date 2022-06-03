В Финляндии с начала июня высококвалифицированные специалисты и начинающие предприниматели, соответствующие критериям отбора, а также члены их семей, смогут получать ВНЖ в срок до 14 дней. По словам Туулы Хаатайнен, финского министра труда, ускоренная выдача иммиграционных разрешений существенно упростит процедуру подачи заявлений.

Нововведения также должны восполнить нехватку высококвалифицированных специалистов в технологической сфере. Хаатайнен заявила, что Финляндии остро необходимы работники из других стран мира. Это поможет местным компаниям прогрессировать в будущем.

Кто может рассчитывать на «ускоренный» ВНЖ?

К высококвалифицированным специалистам относятся работники с высшим образованием, приезжающие в Финляндию трудоустраиваться на экспертные должности, которые требуют специальных навыков. К начинающим предпринимателям относятся иностранные граждане, управляющие инновационными фирмами, которые стремятся к расширению на международном уровне.

С высокой вероятностью ускоренной процедурой получения ВНЖ за 14 дней будут пользоваться эксперты в области технологий. В их числе: работники по изучению данных, эксперты в сфере информационных систем и высококвалифицированные программисты.

Другие нововведения для иностранцев

По словам Хаатайнен, ускорение процесса выдачи ВНЖ для высококвалифицированных работников — это лишь одна из мер, предпринятых правительством по привлечению лучших специалистов в Финляндию. Местные власти пообещали еще больше искоренить бюрократическую волокиту, наладить цифровые услуги и организовать более надежную поддержку клиентам. Правительство также занято подготовкой изменений на законодательном уровне, которые должны облегчить жизнь иностранцам, прибывающим в Финляндию для трудоустройства или получения образования.

Хаатайнен заявила, что власти планируют обрабатывать заявки для всех заявителей до одного месяца. Нововведения вступят в силу к окончанию срока полномочий нынешнего правительства.