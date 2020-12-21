Основатель World Property Invest о том, как получить европейский ВНЖ за инвестиции

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса повысило интерес на получение вида на жительство в странах Европейского союза. О том, как получить ВНЖ Греции, Испании, Португалии и/или гражданство Черногории рассказал Сергей Филатов, основатель крупной компании World Property Invest.

О профессиональной деятельности

— Сергей, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о себе и своем опыте.

— Я работаю на рынке зарубежной недвижимости и иммиграционных программ 18 лет, начиная с 2002 года. Параллельно основному бизнесу в 2009 году открыл собственную компанию World Property Invest.

Более 12 лет я работал в одной из крупнейших кипрских строительных компаний Pafilia Property Developers LTD и занимал там разные должности: сначала я был менеджером по работе с агентами и сформировал крупную и профессиональную базу партнеров. Затем меня назначили директором по продажам, годовые сделки вышли на сотни миллионов евро. Последние 5 лет в этой компании я был главой представительства в России и СНГ.

В течение одного года, согласно контракту, я выполнил бизнес-задачу по формированию агентской сети и развитию бизнеса испанской риэлторской фирмы SOLVIA, которая является дочерней компанией четвертого по размеру банка Испании SABADELL.

В течение всего времени работы я сотрудничал и кооперировался с огромным количеством зарубежных организаций со всего мира. Среди них строительные, иммиграционные, консалтинговые, юридические и туристические компании, а также европейские банки банки. Мною были сгенерированы сотни агентов для различных фирм, которые принесли достаточно крупную прибыль компаниям. Лично организовал и посетил в качестве участника огромное количество выставок, road-show, конференций, презентаций и других мероприятий. Опубликовал ряд статей, давал телевизионное интервью в крупнейших СМИ: ОРТ, НТВ, РБК, Forbes, ЭХО Москвы MAINDOOR, MSI Fairs и т. д.

О компании World Property Invest

— На чем специализируется Ваша компания?

— WPI является одним из ведущих консультантов в России по покупке и продаже недвижимости за рубежом, получению второго гражданства и ВНЖ. Уже более 15 лет компания успешно развивается на рынке международного бизнеса. По каждому направлению у нас есть команда экспертов. Работаем только с проверенными партнерами, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке. Еще одна причина того, что покупатели нам доверяют — мы всегда и везде стоим на стороне клиента.

Есть несколько основных направлений, на которых мы специализируемся:

недвижимость за рубежом (квартиры, виллы, таунхаусы, коммерческая);

иммиграционные программы (ВНЖ, ПМЖ, второе гражданство);

инвестиционные предложения по недвижимости (доходные дома, отели).

— Какие преимущества у компании WPI? По каким еще причинам клиенты обращаются именно к Вам?

— Преимуществ множество:

профессиональная экспертиза проектов недвижимости (оценка рисков);

большое количество сделок по программе ВНЖ и гражданства;

успешное закрытие большинства сделок с инвесторами;

успешное сотрудничество с крупнейшими международными застройщиками, агентствами недвижимости, юридическими компаниями и банками.

Влияние пандемии на рынок недвижимости

— Сергей, как пандемия повлияла на работу Вашей компании?

— Пандемия поменяла модель ведения бизнеса — все ушло в оффлайн, общение с партнерами и клиентами идет дистанционно. Из-за закрытия границ с различными странами появился так называемый «отложенный» спрос. Клиенты интересуются, собирают информацию, изучают ее, но ждут открытия границ, чтобы лично ознакомиться с проектом (объектом недвижимости) и потом уже заключить сделку. Естественно, из-за спада рынка недвижимости идет падение цен, у застройщиков и владельцев собственности можно получить хорошую скидку, бонусы и другие привилегии.

ВНЖ и гражданство за покупку недвижимости

— В каких странах выгоднее всего получить ВНЖ/ПМЖ/гражданство за покупку недвижимости?

— Рынок ВНЖ и Гражданства сейчас в определенном смысле «трясет»: какие-то программы закрылись (Кипр), некоторые «подвисли» (Мальта), многие постоянно видоизменяются. На данный момент я бы отметил две программы: временный вид на жительство Греции (самая недорогая и быстрая программа ВНЖ ЕС) и гражданство Черногории (до 2025 года Черногория должна стать членом ЕС).

— Расскажите, пожалуйста, на каких условиях можно легализоваться в Греции, Испании, Португалии и Черногории в обмен на покупку недвижимости?

— В каждой стране разные условия. В Португалии и Испании стоимость недвижимости, в обмен на покупку которой можно получить ВНЖ, выше в два раза, чем в Греции.

Сроки получения вида на жительство тоже разные: в Греции можно оформить ВНЖ за один месяц, в Португалии и Испании — за 6 месяцев.

В данный момент Греция является самой популярной страной среди желающих получить ВНЖ ЕС.

— Есть ли ограничения на покупку недвижимости/легализацию в этих странах?

— Ограничений нет. Можно купить один или несколько объектов как жилой, так и коммерческой недвижимости.

— Изменился ли рынок недвижимости в этих странах в период пандемии?

— Изменилось количество сделок. Все пытаются работать онлайн, но 99% клиентов прежде, чем купить собственность, хотят приехать и увидеть, что именно приобретают.

Появились очень хорошие скидки.

— Можно ли оформить документы удаленно?

— Основной пакет документов во всех программах можно предоставить удаленно, отправив по почте. Тем не менее, один раз все равно нужно будет приехать в конкретную страну, например, для сдачи биометрических данных, подписи документов и непосредственно для получения карточки ВНЖ.

— Пользуется ли популярностью возможность получения ВНЖ за недвижимость в период пандемии? Увеличился ли спрос на Золотую Визу?

— Интерес возрастает, в том числе из-за пандемии. Люди понимают, что лучше быть «Stay at home» на берегу моря или океана, а не в городе. Но в данный момент клиенты занимаются сбором и изучением информации, чтобы потом не тратить на это время. Реальных удаленных сделок единицы.

— Когда Вы прогнозируете восстановление рынка после пандемии?

— Как озвучивают правительства некоторых Европейских стран, с марта 2021 года будут открыты границы с Россией. Думаю, тогда и начнет восстанавливаться рынок.

— Есть ли у Вас какие-то советы и рекомендации для наших читателей?

— Рекомендация для тех, кто когда-либо задумывался о получении ВНЖ ЕС: сейчас самое время перейти к действиям. Во-первых, выбрать наиболее оптимальную программу для себя (по сумме инвестиций, расположению страны, возможности включить родственников, скорости получения). Во-вторых, выбрать объект недвижимости (для себя или под сдачу в аренду). В-третьих, собрать и подготовить пакет документов для себя и родственников (это тоже занимает время).

Затем, когда границы откроются, уже полностью подготовленными ехать за рубеж для осмотра объекта недвижимости и подачи документов для получения ВНЖ. Следует помнить, что вид на жительство выдается навсегда и может передаваться следующим поколениям. А самое главное — дает полную свободу перемещения по ЕС даже в период пандемии.

Чтобы подробнее узнать о программе получения ВНЖ и гражданства в обмен на покупку недвижимости, Вы можете оставить заявку для Сергея Филатова в личном кабинете компании.