Программы иммиграции в Греции

Иностранцев, желающих сменить ПМЖ, Греция привлекает по целому ряду причин — от возможности жить на берегу Средиземного моря до относительной легкости получения гражданства. При этом переезжают в страну как граждане западноевропейских стран, так и жители Восточной Европы.

Преимущества иммиграции в Грецию

Солнечный средиземноморский климат, заставляющий забыть о простудах — важный, но отнюдь не единственный плюс Греции. Среди преимуществ этой страны стоит отметить:

Получение гражданства в сжатые сроки: достаточно прожить в стране от 3 до 7 лет на законных основаниях.

Достаточно низкая для страны ЕС стоимость жизни.

Спокойная обстановка, низкий уровень преступности (особенно в маленьких городах).

Политика государства, поддерживающего иммиграцию.

Варианты переезда

Если не брать такие варианты, как иммиграция в Грецию из Украины в качестве беженца (в таком случае вы получите лишь статус временной защиты на 365 дней), то наиболее актуальными способами получения ВНЖ, а позднее и гражданства остаются брак, создание своей компании или открытие филиала уже существующей, а также участие в специальных программах. Согласно программе для так называемых финансово независимых лиц, любой не имеющий судимости иностранец может получить ВНЖ на 2 года. Для этого достаточно ежемесячного дохода от 2 тыс. евро, купленной или арендованной недвижимости, а также 48 тыс. евро на счету. Но самым популярным вариантом среди тех, кого интересует иммиграция в Грецию, считается, по данным REALTING, программа «Золотая виза».

Переезд в Грецию на ПМЖ по «Золотой визе»

Для того чтобы выполнить условия этой программы, вам потребуется или инвестировать от 400 тыс. евро в греческие компании, государственные ценные бумаги, или купить в стране недвижимость не менее чем на 250 тыс. евро. Немаловажно, что недвижимость может быть любой — от новостройки до старого семейного дома. Ее местоположение также не имеет значения: это могут быть и апартаменты в Афинах, и ферма в горах, и вилла на одном из островов (широкий выбор такой недвижимости вы найдете на сайте Realting.com).

Популярность «Золотой визы» обусловлена следующими причинами:

Участники программы сразу получают ВНЖ на 5 лет, а через 7 лет — гражданство.

Нет никаких дополнительных взносов (например, не нужно платить государству % от суммы покупки).

Быстрое оформление ВНЖ (до 3-х месяцев).

Можно зарабатывать, сдавая недвижимость в аренду и проживая при этом за пределами страны.

Все специальные программы получения ВНЖ позволяют жить в стране не только самому участнику, но и его семье. Также их участники могут рассчитывать на получение льготной ставки подоходного налога.