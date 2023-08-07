«Золотая виза» Греции подорожала в два раза, как и планировалось. Трехмесячный переходный период завершился .

Согласно новому иммиграционному кодексу Греции , «переходный период» для программы «Золотая виза» был продлён до 31 июля 2023 года. До этой даты получить ВНЖ Греции можно было, инвестировав в недвижимость €250 тысяч. Однако уже с 1 августа минимальный порог инвестиций вырос до €500 тысяч.

Стоит отметить, что повышение стоимости «золотого паспорта» коснулось только 36 муниципалитетов с наиболее высоким спросом на жильё.

Отметим, что из-за объявления о подорожании Золотой визы, инвесторы гораздо активнее стали покупать недвижимость в Греции. За последний год в рамках этой программы было инвестировано в среднем €1,57 миллиарда. Только в первом квартале 2023-го было выдано в среднем 1052 новых разрешения, что на 141% больше, чем за тот же период годом ранее.