«Золотая виза» Греции подорожала в два раза, как и планировалось. Трехмесячный переходный период завершился.

Согласно новому иммиграционному кодексу Греции, «переходный период» для программы «Золотая виза» был продлён до 31 июля 2023 года. До этой даты получить ВНЖ Греции можно было, инвестировав в недвижимость €250 тысяч. Однако уже с 1 августа минимальный порог инвестиций вырос до €500 тысяч.

Стоит отметить, что повышение стоимости «золотого паспорта» коснулось только 36 муниципалитетов с наиболее высоким спросом на жильё. 

Отметим, что из-за объявления о подорожании Золотой визы, инвесторы гораздо активнее стали покупать недвижимость в Греции. За последний год в рамках этой программы было инвестировано в среднем €1,57 миллиарда. Только в первом квартале 2023-го было выдано в среднем 1052 новых разрешения, что на 141% больше, чем за тот же период годом ранее. 