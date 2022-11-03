«Еще недавно квартиру в Афинах можно было купить за €100,000». Как меняется спрос на жилье и что происходит на рынке недвижимости Греции — эксперт

Недвижимость в Греции в последнее время стала невероятно популярной — покупать ее иностранцы стали на 67% чаще по сравнению с прошлым годом. Цены на жилье и на аренду, соответственно, тоже растут. Сколько на данный момент стоит «квадрат» в разных регионах Греции, каково главное условие для покупки недвижимости в стране и как заработать на таких инвестициях — читайте в нашем материале.

Немного цифр:

Квартиры в Греции во втором квартале 2022 года подорожали на 9,4% в годовом исчислении. В первом квартале этот показатель составлял 9,3%, а в 2021 году — 7,5%.

на 9,4% в годовом исчислении. В первом квартале этот показатель составлял 9,3%, а в 2021 году — 7,5%. Спрос на ипотеку в Греции тоже вырос — число заявок на ипотеку увеличилось с 3 600 в июле 2021 года до 3 900 в июле 2022-го.

— число заявок на ипотеку увеличилось с 3 600 в июле 2021 года до 3 900 в июле 2022-го. Арендные ставки за последний год выросли на 12% по всей Греции.

Конечно, «сухие» цифры нужно разбавить экспертностью: агент по недвижимости Кара Манукян рассказала нам, как изменились цены на недвижимость в Греции за последние полгода, за сколько сейчас можно купить квартиру в стране или снять ее в аренду, кто из иностранцев чаще всего покупает недвижимость в Греции и зачем.

«Греция достаточно традиционная страна, и эта традиционность отражается во всем»

— Рынок недвижимости Греции сейчас оживлён более, чем когда-либо. На данный момент все мы переживаем период постоянных изменений и трансформаций — этот фактор очень влияет и на формирование цен на недвижимость в Греции, в том числе. За последние полгода произошел скачок цен как на покупку, так и на аренду квартир/домов.

Стоимость объектов может кардинально отличаться, особенно в Афинах — даже в схожих локациях цена может быть очень разной, и все равно все объекты раскупают. Скажем, полгода назад можно было зайти со €100 тыс. на рынок и купить квартиру в Афинах и других крупных регионах, а сейчас эта цифра будет на уровне €130-150 тыс.

В маленьких городах средняя необходимая сумма для покупки разная. Если рассматривать южную часть Греции, не стоит рассчитывать на большой дисконт цен по сравнению с большими городами: юг всегда являлся привлекательным как для туристов, так и для местных жителей — первые приезжают отдыхать и тратить деньги, а вторые на этом зарабатывают.

Примечание. Стоимость «квадрата» в разных городах Греции по данным портала Numbeo.com :

Афины — в среднем €2,400-2,480.

Крит — €2,500-2,750.

Родос — €1,670-2,330.

Корфу — €1,1660-1,830.

Салоники — €1,600-2,200.

Коринф — €600-720.

— Спрос на долгосрочную аренду тоже значительно вырос. Полгода назад «двушку» в спальном районе можно было снять за €350-€400, сейчас — от €500 и выше. Конечно, цена варьируется из-за многих факторов, таких как локация, наличие мебели, этаж и т.д. Рынок краткосрочной аренды тоже активен — летом 2022 года в Греции было рекордное количество туристов по сравнению с предыдущими годами.

Последние пару лет Грецию активно застраивают, появилось много новых проектов, новостроек и т.д. По своим общим характеристикам сейчас особенно выделяются апартаменты в клубных домах. Ключевая особенность этого типа недвижимости — на этаже располагается всего одна квартира.

Однако вероятность встретить сверх необычные строения в стране очень мала — Греция достаточно традиционная страна, и эта традиционность отражается во всем (в недвижимости, в том числе). Необычными объектами в Греции считаются те, что расположены в самых красивых локациях страны, либо в престижных районах больших городов.

«Если вы хотите выгодно вложить деньги, нужно вовремя принять решение и купить рентабельный объект»

— Греция — туристическая страна. Как известно, такие страны являются более привлекательными для покупки недвижимости. В этом и есть одно из главных отличий и преимуществ. Еще Греция особенна тем, что здесь приятный климат на протяжении всего года, комфортный уровень жизни и вкусная еда. Большое количество туристов приезжают в Грецию, влюбляются и покупают недвижимость, чтобы иметь возможность приезжать на отдых в любое время года.

Спрос растёт ежегодно, особенно проявляют интерес к греческой недвижимости иностранцы. По официальным данным, чаще всего покупают недвижимость в Греции граждане Евросоюза. По собственному опыту могу сказать, что большое количество недвижимости покупают граждане Китая, — в большей степени, в центральных районах и под инвестиции. Также сейчас активно приобретают греческую недвижимость граждане Украины и России.

Основным условием для покупки недвижимости иностранцем является предоставление доказательств о происхождении денег, которые вы планируете вложить. Остальные пункты являются стандартными, особых трудностей не возникнет.

Примечание. Чтобы купить недвижимость в Греции, учитывайте следующие расходы на ее оформление: налог на переход собственности (3,09%), услуги нотариуса (1,02%), регистрация в земельном кадастре (0,7%), услуги адвоката по проверке недвижимости (150-300 евро), юридическое сопровождение процесса получения визы (1,5%), плата риэлтору за оказанные услуги (2%). В целом, эти траты составят 7-8% от стоимости объекта.

— Можно выделить два крупных направления, когда речь идет о покупке недвижимости в Греции: 1) покупка недвижимости для оформления Golden Visa; 2) покупка недвижимости в качестве инвестиции.

Что касается получения ВНЖ Греции за инвестиции , первостепенная цель здесь не сама покупка недвижимости, а документы, которые позволят жить в Греции на хороших условиях. До конца 2022 года сумма вложений для получения «золотой визы» начинается от €250.000, с 2023 года сумма удвоится и будет составлять от €500.000. Поэтому в ближайшие пару месяцев покупка недвижимости с правом подачи на Golden Visa будет особенно актуальна.

Примечание. Греческая программа «Золотая виза» позволяет получить ВНЖ через инвестирование. Выдается ВНЖ на 5 лет, после чего можно получить ПМЖ, а еще через 2 года — претендовать на гражданство.

— Инвестируя же в греческую недвижимость, можно заработать двумя основными способами:

Сдача недвижимости в краткосрочную аренду. Сезон в Греции длится с мая по октябрь, поэтому минимум 6 месяцев квартира будет сдаваться очень активно. Примерная стоимость квартиры за ночь в сезон от €60. Получается, в сезон на одной квартире валовый доход составит до €11 тыс. при условии 100% заполнения (обычно 60-70%).

Покупка недостроенных либо старых домов, которые потом полностью ремонтируются и продаются уже по гораздо более высокой цене.

Это два абсолютно разных типа вложений как средств, так и личного времени, но оба направления сейчас актуальны.

Прогнозы относительно дальнейшего развития событий на рынке недвижимости Греции только оптимистичные. Местные жители отмечают, что уровень жизни в Греции заметно улучшился за последние 3 года (после затяжного кризиса внутри страны). Мы наблюдаем скачок спроса на покупку земель и недвижимости Греции. Но вместе с этим, нужно помнить, что и цены постоянно растут. Если вы хотите выгодно вложить деньги, нужно вовремя принять решение и купить рентабельный объект.