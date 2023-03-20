Квартиры в центре Афин дорожают с каждым днем. Иностранцы хотят успеть получить «золотой паспорт», пока он еще вдвое дешевле, чем планирует быть.

Как пишет афинская газета «Катимерини», в популярных среди туристов районах — Панграти, Амбелокипи и Кипсели — недвижимость сейчас продают по цене от €250,000 до €300,000 (от €2200 до €2900 за «квадрат»). Речь о площади квартир в 90-110 кв.м. Газета указывает на любопытный факт: за такие же деньги сейчас можно купить более новую квартиру в северных пригородах страны, причем там будет парковочное место, камин, газовое отопление и другие удобства в придачу.

А в самых востребованных греческих районах — Кукаки, Акрополь и Плака — цены варьируются в пределах €2600—€4000 за квадратный метр и даже выше. Главной причиной такого ажиотажа и повышения цен в последние полгода называют скорые и существенные изменения в программе «Золотая виза».

Дело в том, что в сентябре прошлого года в Салониках премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об удвоении минимального порога инвестиций для получения ВНЖ — с €250,000 до €500,000. Районы, которых это коснется, мы перечисляли в этой статье . Также был объявлен переходный период с 1 мая по 31 декабря 2023 года, за который еще можно успеть выгодно заключить сделки.

Эти новости спровоцировала бум покупок греческой недвижимости со стороны иностранцев. Основная масса инвесторов приезжает сюда из Турции и Ближнего Востока, а к концу 2022-го к ним присоединились еще и инвесторы из Китая — в то время, когда там стали отменять ограничения, связанные с коронавирусом.