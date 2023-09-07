Премия странового риска показывает игрокам рынка, насколько высоки риски приобретения недвижимости в данной стране в текущей ситуации. По актуальной информации, в Индонезии эти показатели находятся на устойчиво низком уровне. Подробнее – в статье.

Всемирный банк повысил статус Индонезии до статуса «страны с доходом выше среднего»

Республика Индонезия благодаря своему уникальному географическому положению и климатическим условиям представляет значительный интерес для проживания иностранцев, краткосрочного и долгосрочного, в том числе с покупкой недвижимости. Расположена страна вблизи экватора на островах между Тихим и Индийским океанами.

Индонезия, вместе с Турцией, Южной Кореей, Мексикой и др. относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран — так называемой “группе одиннадцати”. Последние 15 лет здесь устойчиво растёт международный туризм, в первую очередь, за счёт посещающих из ближайших стран: Сингапура, Малайзии, Австралии, Китая и Японии.

Валовый национальный доход Индонезии на душу населения значительно возрос за последний год. В связи с этим, Всемирный банк недавно принял решение повысить статус Индонезии до статуса «страны с доходом выше среднего». Устойчиво работают десятки компаний-застройщиков, развивающих жилую и офисную недвижимость в различных городских и курортных районах страны.

Премия странового риска Индонезии

Одним из показателей инвестиционной привлекательности страны является величина премии за страновой риск (country risk premium, CRP), обычно рассчитываемая на основании доходности государственных ценных бумаг на мировых рынках. Правительство Республики Индонезия выпускает большой спектр (свыше 40) долгосрочных государственных облигаций, номинированных в долларах США. Помимо того, эмитированы государственные облигации в евро и индонезийских рупиях. Эти ценные бумаги с успехом котируются на всех биржевых площадках.

Поскольку целью исследования является оценка инвестиционной привлекательности страны с точки зрения недвижимости, то для расчётов были выбраны наиболее долгоживущие ценные бумаги с тем, чтобы срок их жизни был сравним со сроком экономической жизни объектов недвижимости.

В основу расчётов были положены сведения о доходности облигаций правительства Республики Индонезия со сроками погашения в марте 2071, апреле 2070, сентябре 2061, сентябре 2052, марте 2052, марте 2051, октябре 2050 и феврале 2050 годов, которые номинированы в долларах США. Доходность их в течение последнего года была примерно одинакова, в связи с чем для точных вычислений была выбрана наиболее долгоживущая облигация с погашением в марте 2071 года. По классификации компании Фитч она имеет рейтинг BBB.

Данные по величине странового риска Индонезии за последний год приведены на графике ниже. Полученные величины устойчиво низки, около 3,5%. На 31 августа 2023 года для Индонезии:

CRP = 3,39%.

Это – низкое значение странового риска, характеризующее малую вероятность потери объектом недвижимости стоимости (полной или частичной) в результате вследствие действия общеэкономических, финансовых и социально-политических факторов, присутствующих в этой стране независимо от объекта недвижимости.