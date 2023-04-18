УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА имеет многолетний опыт строительства объектов в различных сферах социально-экономической деятельности, как столицы, так и республики в целом, обладает налаженной системой работы и кадровым потенциалом для реализации инвестиционных проектов.
Через КУП “УКС Мингорисполкома” были построены в г. Минске практически все социально значимые объекты, среди которых в последние годы можно выделить такие уникальные объекты как Здание музея Великой Отечественной войны, Здание Верховного Суда Республики Беларусь, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Дворец Республики с благоустройством Октябрьской площади, Дворец хоккея, Крытый каток в парке им. Горького, Дворец детей и молодежи, Крытый футбольный манеж, Национальная библиотека РБ, пятизвездочная гостиница "Европа", многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", транспортная развязка на пересечении ул.Ленина и проспекта Партизанского, Реставрация усадебного дома на территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса.
Коммунальное унитарное предприятие “Управление капитального строительства Мингорисполкома” предлагает свои услуги на договорной основе по:
- Осуществлению функций заказчика и технического надзора в строительстве по объектам обеспеченным проектно-сметной документацией и источником финансирования.
- Применению действующего ценообразования в области строительства.
- Инжиниринговые услуги
- Комплексное управление инвестиционными проектами
- Долевое строительство