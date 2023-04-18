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УКС МИНГОРИСПОЛКОМА

Беларусь, 220030, г.Минск, ул.Советская 17
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УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1957
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
uks.by
О застройщике

УКС МИНГОРИСПОЛКОМА имеет многолетний опыт строительства объектов в различных сферах социально-экономической деятельности, как столицы, так и республики в целом, обладает налаженной системой работы и кадровым потенциалом для реализации инвестиционных проектов.

Через КУП “УКС Мингорисполкома” были построены в г. Минске практически все социально значимые объекты, среди которых в последние годы можно выделить такие уникальные объекты как Здание музея Великой Отечественной войны, Здание Верховного Суда Республики Беларусь, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Дворец Республики с благоустройством Октябрьской площади, Дворец хоккея, Крытый каток в парке им. Горького, Дворец детей и молодежи, Крытый футбольный манеж, Национальная библиотека РБ, пятизвездочная гостиница "Европа", многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", транспортная развязка на пересечении ул.Ленина и проспекта Партизанского, Реставрация усадебного дома на территории Лошицкого  усадебно-паркового комплекса.

Услуги

Коммунальное унитарное предприятие “Управление капитального строительства Мингорисполкома” предлагает свои услуги на договорной основе по:

  1. Осуществлению функций заказчика и технического надзора в строительстве по объектам обеспеченным проектно-сметной документацией и источником финансирования.
  2. Применению действующего ценообразования в области строительства.
  3. Инжиниринговые услуги
  4. Комплексное управление инвестиционными проектами
  5. Долевое строительство
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
«Лазурит»
Жилой квартал «Лазурит»
Минск, Беларусь
51–270 м² 16 квартир

«Лазурит» - элитные квартиры в Минске от государственного застройщика.  Жилой комплекс в престижном районе. 

«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщика со своей гараж-стоянкой, которая располагается под землей. Территория будущего жилого комплекса новостройки, в долевом строительстве которой вы можете поучаствовать уже сейчас, будет закрытой от посторонних, оборудованной продуманной системой парковки и въезда. Кроме того, здесь же будет располагаться развитая инфраструктура, предназначенная только для нужд жильцов: детские игровые площадки; спортплощадки; зоны, обеспечивающие хозяйственные потребности; зеленые зоны и газоны; места, предназначенные для отдыха с комфортом.

Что будет на территории элитных минских квартир? Вся внешняя территория будет украшена малыми архитектурными формами. Будет обеспечена безопасность жильцов элитных квартир: игровые зоны для детей и спортивные площадки будут оборудованы металлическими ограждениями. Здание новостройки в Минске, где вы можете купить элитную квартиру, является монолитным каркасом с наружными ограждающими стенами. Основным материалом для его возведения послужили поризованные керамические блоки, внешне  жилой комплекс будет утеплен вентфасадами. Под землей, ниже нулевой отметки, будут построены два этажа, на которых разместятся технические, служебные и подсобные помещения. Там же будет находиться двухэтажный паркинг. В здании также планируются торгово-офисные помещения коммерческой недвижимости: магазины, офисы. Жилые этажи VIP комплекса «Лазурит» расположены на отметке +6,900. В высоту первые три достигают по 3,45м(высота потолка-3,10м), все остальные – по 3,15м(высота потолка-2,85м). Предусмотрено строительство теплого чердака для обеспечения технических нужд, а также технического этажа, который будет расположен в промежутке между встроенными и жилыми помещениями. Приглашаем поучаствовать в долевом строительстве квартир прямо сейчас!   Элитный жилой комплекс «Лазурит» в Минске, в долевом строительстве которого вы можете поучаствовать, является жильем повышенной комфортности, имеющим класс «Престиж». Квартиры в нем спланированы, учитывая принципы функционального зонирования. Данная оптимизация предусматривает, что при необходимости, приобретя квартиру в Минске у государственного застройщика, Вы сможете объединить кухню и жилую комнату, получая просторное единое пространство. В некоторых квартирах (в зависимости от площади жилого пространства) возможно еще и обустройство санузлов специально для гостей.   Удобство и комфортные условия жизни в VIP квартирах Вход со двора в жилую часть комплекса осуществляется с высоты первого этажа по низким крыльцам, на которых предусмотрено строительство пандусов для удобства передвижения маломобильных групп населения. Нужды каждой секции обслуживают два лифта по 630 и 1000 кг грузоподъемностью.  Коридоры, холлы лифтов, лестницы, тамбуры и другие общие территории элитных квартир в ЖК «Лазурит» будут отделаны высококачественными и долговечными материалами. Стены и потолки будут окрашены защитно-декоративным полимерным составом; полы вымощены керамической плиткой. Жилые помещения, которые Вы можете купить в Минске без посредников, предоставлены к продаже без отделки, также внутри квартир не будут установлены двери. Снаружи комплекс оборудован вентилируемой системой утепления фасадов и облицован керамогранитом. Стены лоджий снаружи будут отделаны легкой штукатурной системой и остеклены алюминием. Сами же окна и балконные двери – из профиля ПВХ, кроме того, предусмотрена установка витражей из алюминиевого профиля. Внутреннее пространство элитного жилого комплекса «Лазурит» Двери, ведущие в жилые помещения – из алюминия, с двухкамерным стеклопакетом и витражными конструкциями. ведущие в квартиры – металлические, с противовзломным механизмом. Пространство подземного гаража предусматривает не только хранение личных автомобилей жильцов, но и велосипедов. Здесь же располагаются  помещения для охранников и обслуживающего персонала, система препятствия несанкционированному въезду и выезду, осуществляющая автоматизированный контроль и организацию доступа автотранспорта. Организация движения автомобилей будет осуществляться с максимальным комфортом и обеспечением безопасности жильцов с помощью: дорожных знаков и разметки, панорамных зеркал, установки колесоотбойных устройств. Сетевая система видеонаблюдения обеспечит визуальный контроль проникновения в подземные гараж-стоянки, автостоянки, входы в жилые помещения. Видеонаблюдение будет также осуществляться снаружи и внутри зданий с помощью видеокамер, а также уличных камер, расположенных вне помещений. Все средства видеонаблюдения высочайшего класса, поэтому, приобретая элитную квартиру в новостройке в Минске, Вы можете быть уверены в сохранности Вашего автомобиля. Также для удобства жильцов предусмотрено, что один лифт из секций жилого комплекса будет опускаться на этажи гараж-стоянки.

Наши агенты в Беларуси
Специалист Застройщика
Специалист Застройщика
16 объектов
Другие застройщики
База "Волосо"

Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв •    банный комплекс площадью 160м/кв •    ресторан 300м/кв •    пункт охраны 15 м/кв •    земельный участок площадью 1га Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

Пекинско-Минская компания BUCC

ООО Пекин Юни-Констракшн Групп (далее-БИЮСИСИ) входит в список топ 500 китайских компаний по активу и в топ 250 крупнейших международных подрядчиков. Компания БиЮСиСи, является одним из первых китайских предприятий, вошедших на рынок Беларуси, инвестировала в проект жилого комплекса в микрорайоне «Лебяжий» в г. Минске и в пятизвёздочную Гостиницу Пекин.

Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимальной степени!

Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.

При 100% случаев покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры

(в среднем 30 долларов за 1 квадратный метр).

Также у покупателей есть возможность  рассрочки от застройщика.

Получить ключи от новой квартиры можно, внеся  20%  от стоимости.

При покупке квартиры в рассрочку:

На 1 год  —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.

На 2 года  — увеличение стоимости на 25 долл. за 1 м2.

До октября 2024г.  — рост стоимости на 30 долл. за 1 м2.

Преимущества:

Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами

(водохранилище Дрозды, Минское море).

Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы,

медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.

Развитая транспортная инфраструктура.

15 минут до центра города.

Низкая плотность застройки.

В комплексе продаются только готовые квартиры с государственными планировками.

Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.

Грамотно расположенные места для парковки.

Большое количество украшений и детских игровых площадок, а также зеленых зон.

Квартиры с французскими окнами с высокими подоконниками,

остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями,

а также комбинированными перегородками между комнатами.

Просторные лифты производителя Orona.

Наличие технического этажа.

ООО "ЮРСТРОЙМАШ"

В 2013 году на строительном рынке Беларуси появилось еще одно предприятие – ООО «ЮрСтройМаш». Компания специализируется на ЖК средней этажности (5 этажей), а также строит многоэтажные (9-10 этажей) жилые дома. Жилые комплексы от «ЮрСтройМаш» – оптимальное сочетание цены и европейского качества. При выборе участков для застройки «ЮрСтройМаш» учитывает несколько факторов: -экологическая обстановка (некоторые жилые комплексы построены в живописных местах вблизи лесопарковых зон); -близость объектов инфраструктуры (школы, детсады, ТЦ в шаговой доступности); -хорошая транспортная доступность.

 

Среди реализованных проектов ООО «ЮрСтройМаш» в г. Могилев – есть и недвижимость в престижных центральных кварталах. Большая часть новостроек «ЮрСтройМаш» относится к сегменту «Комфорт» класса. Строительная компания использует проверенную годами кирпичную технологию, стены утепляются минеральной ватой (140 мм). В строительстве ООО «ЮрСтройМаш» активно задействует современные технологии: в жилых комплексах устанавливаются трехкамерные стеклопакеты и итальянские отопители, используется улучшенная штукатурка, применяются регуляторы тепла. Все квартиры просторные, с продуманной планировкой. Застройщик «ЮрСтройМаш» уже на этапе строительства старается минимизировать дальнейшие расходы на коммунальные платежи.

ИНФОРЕАЛТ

Мы с уверенностью утверждаем, что строим комплекс премиум-класса. Наш комплекс обладает рядом преимуществ в соответствии с современными технологическими и эстетическими стандартами. 

А-100 Девелопмент

Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы, а также объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школа, общественные зоны). Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

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