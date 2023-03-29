В Италии продают древнюю деревню, построенную в 1600 году. Находится деревня недалеко от города Барберино-ди-Муджелло, а до Сиены и Флоренции отсюда всего несколько километров.

Небольшая деревня, которую можно охарактеризовать как большой жилой комплекс, построена полностью из камня и хорошо отреставрирована. Владения состоят из нескольких домов и других строений площадью 820 кв.м.; в дополнение идет внутренняя территория (около 4000 кв.м.) и 14 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В каждом доме есть просторная гостиная с камином, 3-4 спальни, 2-4 санузла, кухня и подсобные помещения; в одном из домов сохранилась старая сторожевая башня. Первоначальный шарм строений с его тосканскими характеристиками сохранен, примером чему являются терракотовые полы, чередующиеся с ковровым покрытием, балками и антикварным деревом в мебели.

Среди хозяйственных построек на территории деревни — большой винный погреб, гараж, сарай для инструментов, техническое помещение с прачечной и маленькая часовня.

Также участок включает в себя сад площадью 4000 кв.м., большой панорамный бассейн с раздевалками и туалетами, теннисный корт (требующий ремонта), площадка для игры в бочче (спортивная игра на точность с шарами, которая похожа на боулинг, петанк — прим.ред.).

На сельскохозяйственных землях площадью 14 гектаров растут 250 оливковых деревьев, которые подходят для производства масла сорта «extra virgin».

Стать владельцем деревни в Италии можно за $1,081,600.

Источник фото: JamesEdition