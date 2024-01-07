ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Община Жабляк
Дома
Дома в Община Жабляк, Черногория
Дом
Очистить
48 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
3
1
90 м²
2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
3
1
65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
4
2
Сдается однокомнатная современная меблированная квартира, расположенная на улице Маслина, Бу…
€319,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
5
140 м²
Дом в 500 метрах от Црно Езеро в районе Иван До, Жабляк. Площадь дома 140м2. Площадь участка…
€140,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
4
2
Продается: 1-комнатная квартира площадью 88м2 с видом на море, расположенная на 6 этаже стро…
€157,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
3
1
80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
4
1
86 м²
Легальный дом с гаражом вблизи Жабляка Площадь дома 86м2. Площадь земельного участка 340м…
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3
1
73 м²
2
ДВА ДОМА каркасного типа формы A-Frame в Жабляке. Площадь каждого дома - 73 м2., площадь …
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Жабляк, Черногория
68 м²
ID 631 Продается каменный двухэтажный дом в Жабляке. Дом находится в 5,5 км от центра …
€56,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 спальня
Жабляк, Черногория
2
1
47 м²
1
ID 630 Продается двухэтажный деревянный дом в Жабляке. Дом находятся в 7,5км от центра…
€56,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
4
2
84 м²
3
ID 623 Продается трехэтажный дом Жабляке. Дом площадью 84м2 и участок 600м2. Дом на…
€83,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3
1
65 м²
2
ID 622 Продается дом Жабляке. Двухэтажный деревянный дом в Жабляке. Площадь дома 65 …
€64,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 6 спален
Pitomine, Черногория
6
900 м²
Это элитная недвижимость в Черногории - «Президент вилла», расположенная вблизи от входа в Н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
3
1
80 м²
Легальный новый дом вблизи Жабляка Двухэтажный дом площадью 80м2, стоящий на участке 203м2.…
€86,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
4
82 м²
NUM 5137 Продается дом на севере Черногории, в городе Забляк. Дом расположен недалеко от ц…
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
6
2
140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
€148,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Жабляк, Черногория
Дом с 3 апартаментами рядом с горнолыжным центром в Жабляке, Мотички Гай 3-х этажный дом с …
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
3
1
84 м²
Двухэтажный дом в Жабляке, Ковачка долина Дом площадью 84 м2. Участок 300 м2, обнесенный н…
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
4
2
104 м²
Дом в небольшой роще вблизи Жабляка Меблированный семейный дом с тремя спальнями в Жабляк…
€95,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pasina voda, Черногория
4
2
84 м²
3
Крошечный стиль компактного дома на 3 уровнях. В доме 4 спальни, 2 ванные комнаты общей площ…
€81,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pasina voda, Черногория
2
2
115 м²
3
Этот дом продается как действующий бизнес по аренде, дом имеет разрешение как туристический …
€126,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением
Жабляк, Черногория
4
2
140 м²
2
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
€130,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением
Ковачка долина, Черногория
1
1
140 м²
2
Большой деревянный дом открытой планировки 140 м2 на 2 уровнях продается в Забляке, Черногор…
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка
Virak, Черногория
1
1
47 м²
2
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с видом на горы
Жабляк, Черногория
3
2
100 м²
2
Двухэтажный дом площадью 100 м2 и земельным участком 258 м2. Дом расположен в самом центре …
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Virak, Черногория
2
2
97 м²
2
This Ski House is 97 m2 + 2 terraces and on a plot of 300 m2. It is in a great location rig…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка
Ковачка долина, Черногория
2
1
102 м²
3
Family ceramic-monolithic 102 m2 house in 3 levels is on sale in lovely area Kovacka Dolina…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ковачка долина, Черногория
4
1
102 м²
2
This is a very comfortable family house in nestled in a forest area, just 3 km from the cent…
€91,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3
1
97 м²
Лыжный дом в прекрасном месте недалеко от Жабляка. Продается дом 97 м2 + 2 террасы, на учас…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни с парковка
Жабляк, Черногория
3
1
75 м²
Крепкий дом в долине с летней кухней в Жабляке. Продается одноэтажный дом общей площадью 75…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL