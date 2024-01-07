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Дома в Община Жабляк, Черногория

48 объектов найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
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Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Сдается однокомнатная современная меблированная квартира, расположенная на улице Маслина, Бу…
€319,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Дом в 500 метрах от Црно Езеро в районе Иван До, Жабляк. Площадь дома 140м2. Площадь участка…
€140,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается: 1-комнатная квартира площадью 88м2 с видом на море, расположенная на 6 этаже стро…
€157,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
€150,000
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Дом 3 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Легальный дом с гаражом вблизи Жабляка Площадь дома 86м2. Площадь земельного участка 340м…
€75,000
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
ДВА ДОМА каркасного типа формы A-Frame в Жабляке. Площадь каждого дома - 73 м2., площадь …
€75,000
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 68 м²
ID 631 Продается каменный двухэтажный дом в Жабляке. Дом находится в 5,5 км от центра …
€56,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 спальня в Жабляк, Черногория
Дом 1 спальня
Жабляк, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
ID 630 Продается двухэтажный деревянный дом в Жабляке. Дом находятся в 7,5км от центра…
€56,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ID 623   Продается  трехэтажный дом Жабляке. Дом площадью 84м2 и участок 600м2. Дом на…
€83,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
ID 622   Продается дом Жабляке. Двухэтажный деревянный дом в Жабляке. Площадь дома 65 …
€64,500
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 6 спален в Pitomine, Черногория
Дом 6 спален
Pitomine, Черногория
Количество спален 6
Площадь 900 м²
Это элитная недвижимость в Черногории - «Президент вилла», расположенная вблизи от входа в Н…
€1,20 млн
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Легальный новый дом вблизи Жабляка Двухэтажный дом площадью 80м2, стоящий на участке 203м2.…
€86,500
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Дом 4 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Площадь 82 м²
NUM 5137 Продается дом на севере Черногории, в городе Забляк. Дом расположен недалеко от ц…
€150,000
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Дом 5 спален с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Жабляк, Черногория
Дом 5 спален с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
€148,000
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Дом с 3 апартаментами рядом с горнолыжным центром в Жабляке, Мотички Гай 3-х этажный дом с …
€160,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни с мебелью, с бытовой техникой
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Двухэтажный дом в Жабляке, Ковачка долина  Дом площадью 84 м2. Участок 300 м2, обнесенный н…
€90,000
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Дом 3 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Дом в небольшой роще вблизи Жабляка Меблированный семейный дом с тремя спальнями в Жабляк…
€95,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pasina voda, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pasina voda, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Крошечный стиль компактного дома на 3 уровнях. В доме 4 спальни, 2 ванные комнаты общей площ…
€81,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pasina voda, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pasina voda, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Этот дом продается как действующий бизнес по аренде, дом имеет разрешение как туристический …
€126,500
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
€130,000
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Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением в Ковачка долина, Черногория
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с видом на горы, с центральным отоплением
Ковачка долина, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Большой деревянный дом открытой планировки 140 м2 на 2 уровнях продается в Забляке, Черногор…
€110,000
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Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка в Virak, Черногория
Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка
Virak, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…
€55,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни со стеклопакетами, в центре города, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом площадью 100 м2 и земельным участком 258 м2. Дом расположен в самом центре …
€160,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Virak, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Virak, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
This Ski House is 97 m2 + 2 terraces and on a plot of 300 m2. It is in a great location rig…
€180,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка в Ковачка долина, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка
Ковачка долина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Family  ceramic-monolithic 102 m2 house in 3 levels is on sale in lovely area Kovacka Dolina…
€45,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ковачка долина, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ковачка долина, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
This is a very comfortable family house in nestled in a forest area, just 3 km from the cent…
€91,000
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Лыжный дом в прекрасном месте недалеко от Жабляка. Продается дом 97 м2 + 2 террасы, на учас…
€180,000
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Дом 2 спальни с парковка в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни с парковка
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Крепкий дом в долине с летней кухней в Жабляке. Продается одноэтажный дом общей площадью 75…
€120,000
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Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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