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Шале в Община Жабляк, Черногория

Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка в Virak, Черногория
Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка
Virak, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…
€55,000
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Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитная
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