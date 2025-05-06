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Дома с видом на горы в Общине Жабляк, Черногория

Жабляк
41
Ковачка долина
3
19 объектов найдено
Дом 4 спальни в Ковачка долина, Черногория
Дом 4 спальни
Ковачка долина, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
This is a very comfortable family house in nestled in a forest area, just 3 km from the cent…
$98,951
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Дом 6 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 6 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
$158,837
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Дом 2 спальни в Pasina voda, Черногория
Дом 2 спальни
Pasina voda, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Дом продается как действующий арендный бизнес, дом имеет разрешение как туристический объект…
$137,553
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Дом 4 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
$141,359
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
$162,636
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Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом в Жабляке. Двухэтажный дом площадью 84 м2, плюс терраса и балкон, что соста…
$113,797
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Дом 2 спальни в Virak, Черногория
Дом 2 спальни
Virak, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
This Ski House is 97 m2 + 2 terraces and on a plot of 300 m2. It is in a great location rig…
$195,727
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Дом 6 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 6 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью око…
$158,837
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Шале 1 комната в Virak, Черногория
Шале 1 комната
Virak, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общей площадью 47 м2 с террасой. Дом расположен на лоне п…
$59,706
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Дом 7 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 7 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Дом в сказочной горной долине. Продается современный и уютный дом с 6 отдельными спальням…
$236,685
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Дом 4 спальни в Pasina voda, Черногория
Дом 4 спальни
Pasina voda, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Tiny style compact house on 3 levels. The home has 4 bedrooms, 2 bathrooms with a total area…
$88,077
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Дом 1 комната в Ковачка долина, Черногория
Дом 1 комната
Ковачка долина, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
A big open plan wood house of 140 m2 on 2 levels is on sale in Zabljak, Montenegro. Total ar…
$119,611
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый каркасный комфортабельный дом в 2-х уровнях. Продается новый дом в стиле А-фрейм с …
$139,328
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 270 м²
Комплекс из 3-х деревянных домов с 2-мя банями в Жабляке. Три дома построены на участке 878…
$230,156
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Дом 4 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 4 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Современный дом 160м2 в 3-х уровнях, 3+1 в тихом природном районе. Общая площадь дома 160 м…
$261,541
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Дом 9 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 9 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Новый дом 3 отдельных уровня в Жабляке. Продается новый дом в 3-х отдельных уровнях, которы…
$220,217
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Легальный новый дом вблизи Жабляка Двухэтажный дом площадью 80м2, стоящий на участке 203м2.…
$93,330
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 210 м²
Многоквартирный дом 210м2 в центре Жабляка Готовый арендный дом с 3 отдельными квартирами, …
$214,464
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Дом 3 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом площадью 100 м2 и земельным участком 258 м2. Дом расположен в самом центре …
$173,980
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Параметры недвижимости в Общине Жабляк, Черногория

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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