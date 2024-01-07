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Realting.com
Черногория
Жилая
Община Жабляк
Жильё в Община Жабляк, Черногория
Жабляк
66
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76 объектов найдено
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
3
1
90 м²
2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
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Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
3
1
65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
2
ID 1051 Продается квартира с двумя спальнями в Жабляке. Локация: Жабляк, центр города,…
€137,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
4
2
Сдается однокомнатная современная меблированная квартира, расположенная на улице Маслина, Бу…
€319,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
5
140 м²
Дом в 500 метрах от Црно Езеро в районе Иван До, Жабляк. Площадь дома 140м2. Площадь участка…
€140,000
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Квартира 1 комната
Жабляк, Черногория
1
43 м²
Две квартиры в строящемся эксклюзивном здании на пять квартир “Vila Jezero” в Жабляке. Завер…
€168,000
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
45 м²
1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
45 м²
1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
32 м²
1/3
€119,547
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Realting.com
Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
45 м²
1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
4
2
Продается: 1-комнатная квартира площадью 88м2 с видом на море, расположенная на 6 этаже стро…
€157,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
45 м²
1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
39 м²
3
€145,040
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
48 м²
3
€179,265
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
2
1
54 м²
3
€200,429
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
40 м²
3
€147,712
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
41 м²
2
€147,741
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
41 м²
2
€151,376
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
40 м²
2/3
€146,224
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
43 м²
2/3
€157,805
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
40 м²
2/3
€147,714
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
41 м²
1/3
€147,714
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Realting.com
Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
41 м²
1/3
€151,367
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Realting.com
Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
40 м²
1
€146,224
Рекомендовать
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Realting.com
Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
43 м²
1
€157,805
Рекомендовать
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Realting.com
Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
1
1
40 м²
1
€146,557
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
3
1
80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
€150,000
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Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
4
1
86 м²
Легальный дом с гаражом вблизи Жабляка Площадь дома 86м2. Площадь земельного участка 340м…
€75,000
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Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
3
1
73 м²
2
ДВА ДОМА каркасного типа формы A-Frame в Жабляке. Площадь каждого дома - 73 м2., площадь …
€75,000
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Дом
Жабляк, Черногория
68 м²
ID 631 Продается каменный двухэтажный дом в Жабляке. Дом находится в 5,5 км от центра …
€56,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
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