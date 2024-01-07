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Жильё в Община Жабляк, Черногория

Жабляк
66
Virak
3
Ковачка долина
3
76 объектов найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
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Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
ID 1051 Продается квартира с двумя спальнями в Жабляке. Локация: Жабляк, центр города,…
€137,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Сдается однокомнатная современная меблированная квартира, расположенная на улице Маслина, Бу…
€319,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Дом в 500 метрах от Црно Езеро в районе Иван До, Жабляк. Площадь дома 140м2. Площадь участка…
€140,000
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Квартира 1 комната в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Две квартиры в строящемся эксклюзивном здании на пять квартир “Vila Jezero” в Жабляке. Завер…
€168,000
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
€119,547
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается: 1-комнатная квартира площадью 88м2 с видом на море, расположенная на 6 этаже стро…
€157,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
€145,040
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
€179,265
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
€200,429
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
€147,712
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
€147,741
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
€151,376
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
€146,224
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
€157,805
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
€147,714
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
€147,714
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
€151,367
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
€146,224
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
€157,805
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
€146,557
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
€150,000
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Дом 3 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Легальный дом с гаражом вблизи Жабляка Площадь дома 86м2. Площадь земельного участка 340м…
€75,000
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
ДВА ДОМА каркасного типа формы A-Frame в Жабляке. Площадь каждого дома - 73 м2., площадь …
€75,000
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 68 м²
ID 631 Продается каменный двухэтажный дом в Жабляке. Дом находится в 5,5 км от центра …
€56,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Община Жабляк

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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