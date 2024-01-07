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Виллы в Община Жабляк, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Pitomine, Черногория
Вилла 6 спален
Pitomine, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Строительство виллы находится в стадии завершения черновых работ. Все постройки легальны: ес…
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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