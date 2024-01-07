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Квартиры в Община Жабляк, Черногория

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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
ID 1051 Продается квартира с двумя спальнями в Жабляке. Локация: Жабляк, центр города,…
€137,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Две квартиры в строящемся эксклюзивном здании на пять квартир “Vila Jezero” в Жабляке. Завер…
€168,000
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
€119,547
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
€167,314
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
€145,040
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
€179,265
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
€200,429
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
€147,712
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
€147,741
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2
€151,376
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
€146,224
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
€157,805
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
€147,714
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
€147,714
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
€151,367
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
€146,224
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
€157,805
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
€146,557
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Застройщик
Zhablyak Eco Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Площадь 57 м²
NUM 5339 Продается роскошная двухкомнатная квартира в Жабляке в новом здании в самом центре…
€155,000
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Квартира 1 комната в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Однокомнатная квартира в самом центре Жябляка. Второй этаж шестиэтажного здания. Центральное…
€70,000
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Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Новая квартира 64м2, 2+1 в центре Жабляка. Квартира с двумя спальнями, площадью 72м2 (ква…
€95,000
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Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая квартира 82м2, 2+1 на мансардном этаже в центре Жабляка. Продаем квартиру с двумя с…
€120,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира в новостройке недалеко от центра Жабляка Квартира пустая, только после строитель…
€90,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современная квартира с видом на горы в центре Жабляка. Продается качественная новая кварт…
€127,800
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Квартира 10 спален в Жабляк, Черногория
Квартира 10 спален
Жабляк, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Spacious house with a restaurant for salein Zabljak, Montenegro.Zabljak is surrounded by twe…
€485,000
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Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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