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Дома с бассейном в Общине Ульцинь, Черногория

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Улцинь
15
Круче
4
Gornji Stoj Shtoji i Eperm
4
1 объект найдено
Вилла в Круче, Черногория
Вилла
Круче, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 300 м2 У в…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Типы недвижимости в Общине Ульцинь

виллы

Параметры недвижимости в Общине Ульцинь, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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