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Дома в Община Ульцинь, Черногория

виллы
4
21 объект найдено
Дом 2 комнаты в Ульцинь, Черногория
Дом 2 комнаты
Ульцинь, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Одноэтажный дом в центре Ульциня Площадь дома 70м2. Площадь участка 450м2. Структура дома: …
€95,000
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Дом 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
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Вилла 3 спальни в Круче, Черногория
Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
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Вилла в Круче, Черногория
Вилла
Круче, Черногория
Площадь 100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
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Дом 3 спальни в Круче, Черногория
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
Количество спален 3
Площадь 96 м²
NUM 5304 Продается дом с видом на море в Ульцине. Площадь дома составляет 96 м2, а площадь …
€235,000
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Дом 5 спален в Круче, Черногория
Дом 5 спален
Круче, Черногория
Количество спален 5
Площадь 360 м²
NUM 5198 Продается трехэтажный дом, расположенный всего в 300 метрах от безмятежного моря…
€315,000
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Дом 4 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 4
Площадь 142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
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Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Круче, Черногория
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
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Дом в Круче, Черногория
Дом
Круче, Черногория
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен на уча…
€110,000
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Дом 4 спальни в Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Дом 4 спальни
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Количество спален 4
Площадь 146 м²
NUM 4698 Двухэтажный дом в деревне Дони Штой, Ульцинь. Площадь дома составляет 146 м2. …
€171,000
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Дом 9 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
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Дом 8 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 8
Площадь 358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
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Дом 3 спальни в Круче, Черногория
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
Количество спален 3
Площадь 108 м²
NUM 4254 House in Kruce, near the city of Bar and Ulcinj. The area of ​​the house is…
€395,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
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Дом 3 комнаты с Spalni в Община Ульцинь, Черногория
Дом 3 комнаты с Spalni
Община Ульцинь, Черногория
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Новый деревянный дом в уникальном месте - на самом устье реки Бояна. Прямо расположена река,…
€170,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море в Круче, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Круче, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Трехэтажная вилла 232 м2 с бассейном находится в поселке Круча на третей линии от моря.На пе…
€321,000
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Дом 3 спальни с террасой в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
€300,000
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Дом 2 спальни с видом на город в Круче, Черногория
Дом 2 спальни с видом на город
Круче, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Дом с участком на первой линии Адриатического моря, в поселке Круче, На Барской Ривьере! Вел…
€170,000
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Вилла 5 спален с террасой в Круче, Черногория
Вилла 5 спален с террасой
Круче, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, общ…
€550,000
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Вилла 6 спален с кондиционером в Круче, Черногория
Вилла 6 спален с кондиционером
Круче, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Продаётся трехэтажная вилла в Баре, в районе отеля Видиковац. Несколько пляжей и рестораны р…
€290,000
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Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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