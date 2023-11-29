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21 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Ульцинь, Черногория
2
70 м²
Одноэтажный дом в центре Ульциня Площадь дома 70м2. Площадь участка 450м2. Структура дома: …
€95,000
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Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
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Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
3
170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
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Вилла
Круче, Черногория
100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
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Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
96 м²
NUM 5304 Продается дом с видом на море в Ульцине. Площадь дома составляет 96 м2, а площадь …
€235,000
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Дом 5 спален
Круче, Черногория
5
360 м²
NUM 5198 Продается трехэтажный дом, расположенный всего в 300 метрах от безмятежного моря…
€315,000
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Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
4
142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
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Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
8
4
520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
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Дом
Круче, Черногория
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на уча…
€110,000
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Дом 4 спальни
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
4
146 м²
NUM 4698 Двухэтажный дом в деревне Дони Штой, Ульцинь. Площадь дома составляет 146 м2. …
€171,000
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Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
9
234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
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Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
8
358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
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Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
108 м²
NUM 4254 House in Kruce, near the city of Bar and Ulcinj. The area of the house is…
€395,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
4
2
270 м²
2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
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Дом 3 комнаты с Spalni
Община Ульцинь, Черногория
3
124 м²
Новый деревянный дом в уникальном месте - на самом устье реки Бояна. Прямо расположена река,…
€170,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Круче, Черногория
4
5
232 м²
Трехэтажная вилла 232 м2 с бассейном находится в поселке Круча на третей линии от моря.На пе…
€321,000
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Дом 3 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
3
3
300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
€300,000
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Дом 2 спальни с видом на город
Круче, Черногория
2
64 м²
Дом с участком на первой линии Адриатического моря, в поселке Круче, На Барской Ривьере! Вел…
€170,000
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Вилла 5 спален с террасой
Круче, Черногория
5
3
380 м²
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, общ…
€550,000
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Вилла 6 спален с кондиционером
Круче, Черногория
6
3
360 м²
Продаётся трехэтажная вилла в Баре, в районе отеля Видиковац. Несколько пляжей и рестораны р…
€290,000
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Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория
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