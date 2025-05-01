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Дома с видом на горы в Общине Ульцинь, Черногория

Улцинь
3
Улцинь
11
Круче
10
Gornji Stoj Shtoji i Eperm
3
4 объекта найдено
Дом 5 спален в Круче, Черногория
Дом 5 спален
Круче, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Уютный дом на продажу – 210 кв. м в живописной деревне Круче, ЧерногорияРасположение: Кру…
$205,569
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Круче, Черногория
Дом 2 спальни
Круче, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается не большой уютный дом в окружении зелени вблизи пляжей. Расположен дом в тихом …
$167,741
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Улцинь, Черногория
Дом 5 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Уютный и светлый дом у моря с панорамным видом на Адриатическое море Этот уютный и ат…
$180,099
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
S890. Продаётся современный дом с панорамным видом на море в Ульцине.Дом построен в 2006 год…
$486,790
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