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Виллы в Община Ульцинь, Черногория

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Круче, Черногория
Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
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Вилла в Круче, Черногория
Вилла
Круче, Черногория
Площадь 100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
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Вилла 5 спален с террасой в Круче, Черногория
Вилла 5 спален с террасой
Круче, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, общ…
€550,000
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Вилла 6 спален с кондиционером в Круче, Черногория
Вилла 6 спален с кондиционером
Круче, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Продаётся трехэтажная вилла в Баре, в районе отеля Видиковац. Несколько пляжей и рестораны р…
€290,000
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Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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