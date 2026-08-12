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Виллы в Общине Ульцинь, Черногория

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Улцинь
9
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13 объектов найдено
Вилла 1 комната в Улцинь, Черногория
Вилла 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Недавно построенный трехкомнатный дом площадью 160 м2 доступен для продажи в мирном поселени…
$388,520
НДС
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This beautiful modern house for sale in Ulcinj, located in the quiet and desirable area of K…
$231,750
НДС
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Красивый дом на вершине скалы недалеко от Ульциня теперь на рынке. Окруженный захватывающим …
$681,009
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Расположенный в одном из самых престижных мест, недалеко от исторического Старого города Уль…
$441,286
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этот красивый современный дом на продажу в Ульцине, расположенный в тихом и желательном райо…
$231,750
НДС
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Представляем к продаже роскошную двухэтажную виллу, расположенную в живописном районе Дони Ш…
$310,921
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Monteonline
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Дом расположен в западной части города Улцинь, в 300 метрах от пляжа Лиман II, рядом с совре…
$267,648
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в западной части города Ульцинь около пляжа Лиман II, совсем рядом с морем в …
$173,524
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Вилла в Круче, Черногория
Вилла
Круче, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается: Вилла на первой линии моря в Черногории Дом площадью 260 m2 Участок 300 м2 У в…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла 1 комната в R 22, Черногория
Вилла 1 комната
R 22, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Современный семейный дом на продажу в Штое, Ульцинь, предлагающий идеальный баланс комфорта,…
$230,613
НДС
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Уникальная возможность: вилла мечты в Ульцине по специальной цене! Представляем вашему вним…
$1,55 млн
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Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Дом расположен в Ульцине - Лиман 2, тихое экологичное место, на участке 461 кв. м, общая пло…
$489,412
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Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Барская ривьера, город Ульцинь. Новый элитный мини-посёлок из четырёх вилл с экологической а…
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в Общине Ульцинь, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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