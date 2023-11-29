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Черногория
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Община Ульцинь
Жильё в Община Ульцинь, Черногория
Ульцинь
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
2
1
56 м²
4
Продается двухкомнатная площадью 56 кв. м. в новом доме. Кухня-гостиная, спальня, санузел…
€82,500
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
2
55 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 55 кв метров в Ульцине. Квартира на…
€85,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
Дом 2 комнаты
Ульцинь, Черногория
2
70 м²
Одноэтажный дом в центре Ульциня Площадь дома 70м2. Площадь участка 450м2. Структура дома: …
€95,000
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Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
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Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
3
170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
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Вилла
Круче, Черногория
100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
3
2
105 м²
ID 564 Продаётся квартира с двумя спальнями с видом на море в Улцине Очень тихое споко…
€99,650
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
2
1
50 м²
2
ID 466 Продается новая квартира с 1 спальней в Улцине Квартира расположена в новом мно…
€79,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
96 м²
NUM 5304 Продается дом с видом на море в Ульцине. Площадь дома составляет 96 м2, а площадь …
€235,000
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Дом 5 спален
Круче, Черногория
5
360 м²
NUM 5198 Продается трехэтажный дом, расположенный всего в 300 метрах от безмятежного моря…
€315,000
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Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
4
142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
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Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
8
4
520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
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Дом
Круче, Черногория
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на уча…
€110,000
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Квартира 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
320 м²
NUM 5200 Пентхаус на продажу в самом центре Ульциня. Площадь 320м2, 5 этаж. Планировка кварт…
€525,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Ульцинь, Черногория
1
1
84 м²
1/5
Двухкомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной, с видом на море и Старый г…
€125,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
98 м²
NUM 4849 Мы предлагаем на продажу двухкомнатную квартиру с видом на море в солнечном горо…
€170,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
61 м²
NUM 4309 Продается квартира в Ульцине, недалеко от набережной. Квартира имеет площадь 61 м2…
€95,000
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Дом 4 спальни
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
4
146 м²
NUM 4698 Двухэтажный дом в деревне Дони Штой, Ульцинь. Площадь дома составляет 146 м2. …
€171,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
67 м²
NUM 4729 Квартира на продажу в Улцинь. Квартира имеет площадь 67 м2 и расположена на 3 этаже…
€135,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
48 м²
NUM 4730 Квартиры на продажу в Улцинь. Апартаменты имеют площадь 39 м2 - 49 м2 и расположены…
€85,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
62 м²
NUM 4728 Квартира на продажу в Ульцине. Квартира имеет площадь 62 м2 и расположена на 4 этаж…
€120,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
61 м²
NUM 4298 Квартиры на продажу в Улцинь. Площадь доступных квартир составляет от 27 м2 до 88 …
€150,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
49 м²
NUM 3338 Продается квартира в новом шестиэтажном здании в Улцини. Апартаменты расположены…
€163,000
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Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
9
234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
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Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
8
358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
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Квартира 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
72 м²
NUM 4083 Квартиры на продажу в новом здании, Ulcinj Дом расположен недалеко от моря, старог…
€570,000
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Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
108 м²
NUM 4254 House in Kruce, near the city of Bar and Ulcinj. The area of the house is…
€395,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
4
2
270 м²
2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
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Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
1
1
37 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ульцине, Черногория. Очаровательные песчаные пляжи являют…
€55,000
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