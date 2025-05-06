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Квартиры-студии с бассейном в Общине Тиват, Черногория

Тиват
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
ID-2015 Студии в Тивате, Кавач Продаются квартиры-студии в новом строящемся комплексе …
$78,127
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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