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Дуплексы в Тивате, Черногория

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4 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 76 м2, расположенную в новом жило…
$351,393
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Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 83,84 м2, расположенную в новом ж…
$396,705
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Дуплекс 2 спальни в Тиват, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияПродается современная двухкомнатная двухкомнатная квартира площадью …
$517,843
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TekceTekce
Дуплекс 1 спальня в Тиват, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем вам современную двухэтажную квартиру площадью 78 м2, расположенную в новом жило…
$360,641
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