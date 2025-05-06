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Дуплексы с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Крашичи
5
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6 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$519,084
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$249,212
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$507,799
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Тиват, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями пло…
$485,241
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$541,653
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Этаж 2
Расположенный на полуострове Луштица, на склонах холма, в десяти минутах езды от комплекса Л…
$530,368
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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