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Дуплексы с видом на горы в Общине Тиват, Черногория

Крашичи
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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу современные таунхаусы, расположенные в красивом месте – полуострове Лу…
$249,212
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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