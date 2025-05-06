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Кондо с видом на горы в Общине Тиват, Черногория

Тиват
10
Donja Lastva
3
Кондо Удалить
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10 объектов найдено
Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в новом доме, Тиват, Мажина Квартира расположена в одном из с…
$278,286
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Тивата,…
$128,220
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Кондо 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$482,848
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$257,672
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Представьте себе утро, когда солнечные лучи мягко проникают сквозь панорамные окна, заливая …
$355,113
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Кондо в Mrcevac, Черногория
Кондо
Mrcevac, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Представляем вашему вниманию уникальное предложение – студио в новом современном жилом компл…
$89,727
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,37 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Комплекс высшего класса будет построен в спокойном и уютном поселке Селяново, в ближайшем пр…
Цена по запросу
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Комплекс апартаментов в тихом районе рядом с центром города Мы рады представить вашему вним…
$298,900
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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