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Коммерческая недвижимость в Община Тиват, Черногория

Тиват
19
Крашичи
6
Радовичи
4
31 объект найдено
Коммерческое помещение под магазин или ресторан в Радовичи, Черногория
Коммерческое помещение под магазин или ресторан
Радовичи, Черногория
Площадь 257 м²
Уникальное коммерческое помещение, идеально подойдет по ресторан или магазин. К продаже п…
€771,000
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First Realty
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ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА в Тиват, Черногория
ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА
Тиват, Черногория
Площадь 50 м²
Коммерческие помещения площадью от 50 м2 до 222 м2. Идеальная инфраструктура Этот клубны…
€750,000
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Крашичи, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Крашичи, Черногория
Площадь 639 м²
Находится в центре поселка Крашичи в муниципалитете Тиват, на самом берегу моря. Перед отеле…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
Отель 9 спален в durasevici, Черногория
Отель 9 спален
durasevici, Черногория
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 432 м²
Количество этажей 4
ID 587 Продается апарт отель в Тивате, Калардово, Брда Отель состоит из 9 апартаментов…
€990,000
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Peters Group Real Estate
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Коммерческая с парковкой в Тиват, Черногория
Коммерческая с парковкой
Тиват, Черногория
Площадь 1 400 м²
Д11-042. Инвестиционный участок в Донья ЛастваПродажа - Инвестиционный участок в Донья Ластв…
€1,12 млн
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Отель с видом на море, с видом на горы, с парковка в Крашичи, Черногория
Отель с видом на море, с видом на горы, с парковка
Крашичи, Черногория
Площадь 350 м²
Объект расположен в поселке Крашичи, Општина Тиват на первой линии над кромкой моря в Боко-К…
€900,000
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First Realty
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Коммерческая с видом на море в Крашичи, Черногория
Коммерческая с видом на море
Крашичи, Черногория
U5-121. Участок в Люстице, Красичи  Продается участок, который находится в городе Красичи и …
€200,000
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Отель 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в durasevici, Черногория
Отель 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
durasevici, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
€1,57 млн
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Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в деревне Кавах, Тиватский район. Асфальт…
€105,000
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First Realty
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Коммерческая 1 спальня в Тиват, Черногория
Коммерческая 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в пригороде Тиват ( Кавах ). Участок 3320 …
€800,000
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First Realty
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Коммерческая 12 комнат в Тиват, Черногория
Коммерческая 12 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Вилла/действующий мини-отель общей площадью 500 кв.м. на участке 340 кв.м. на первой линии в…
€1,35 млн
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Отель 3 спальни в Тиват, Черногория
Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 600 м²
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
€1,40 млн
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Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 500 м²
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Цена по запросу
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Коммерческая с парковкой, с видом на море в Тиват, Черногория
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Тиват, Черногория
Площадь 520 м²
U5-117. Project on Lustica-Tivat-Bogishece.For sale Plot 1150m2. The construction of two bui…
€325,000
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Коммерческая с видом на море в Крашичи, Черногория
Коммерческая с видом на море
Крашичи, Черногория
U5-1015. Страна с законченным проектом 5-звездочного отеля & NBSP; Продается страна с законч…
€1
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Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
K2-021. Мини-отель на первой линии, TivatMini-отель на продажу на & nbsp; первая линия Тиват…
€1,25 млн
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Коммерческая с видом на море в Тиват, Черногория
Коммерческая с видом на море
Тиват, Черногория
U2-342. Урбанизированная недвижимость с видом на море в Тивате. Продается урбанизированная п…
€240,000
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Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
Площадь 33 м²
Коммерческое помещение на продажу в центре Тивата, Черногория. Изысканное расположение и сни…
€160,000
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Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
Площадь 714 м²
For sale a residential building in Tivat, on the main boulevard, right next to elementary an…
€2,30 млн
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Барская Ривьера, район Утеха. Участок земли под элитное строительство на первой линии у …
Цена по запросу
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Площадь 16 287 м²
Бока Которский залив, Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Земельный участок под строи…
Цена по запросу
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 110 м²
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
€1,70 млн
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Тиват, район Калимань -  рядом с Porto Montenegro. Мини отель на первой линии у моря. Р…
€1,30 млн
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Отель 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Отель 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 10
Площадь 350 м²
Тиватская ривьера, район Крашичи. Строительство мини-отеля на 10 номеров. Первая лин…
€945,000
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Отель 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Отель 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Мини отель на 4 номера на Тиватской ривьере, в районе Крашичи. Всего апартаментов 4 Об…
€368,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Площадь 3 600 м²
Полуостров Луштица. Инвестиционный Проект строительства элитных вилл в Волчьей Бухте. П…
€6,15 млн
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Тиват, Черногория
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 200 м²
иват, строгий центр города, район Подкуке. Новый жилой дом, который может стать апарт-от…
€1,50 млн
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Тиват, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Тиват, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000
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Отель 1 ванная в Тиват, Черногория
Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
€317,800
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Отель с террасой в Тиват, Черногория
Отель с террасой
Тиват, Черногория
Площадь 600 м²
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
€2,63 млн
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Типы недвижимости в Община Тиват

отели
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