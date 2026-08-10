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Коммерческая недвижимость в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
35
Радовичи
3
Крашичи
3
44 объекта найдено
Отель 242 м² в Тиват, Черногория
Отель 242 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Предлагается к продаже зарегистрированный двухэтажный жилой дом с коммерческим помещением об…
$1,68 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Роскошная вилла на морском фронте, вилла Lustica Prime в Бьелиле, полностью отремонтирована …
$2,31 млн
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Коммерческое помещение 400 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 400 м²
Тиват, Черногория
Площадь 400 м²
Участок 348м2*3 этажа, каждый 156м2, все квартиры полностью меблированы. Каждый этаж состоит…
$1,46 млн
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TekceTekce
Готовый бизнес 600 м² в Тиват, Черногория
Готовый бизнес 600 м²
Тиват, Черногория
Площадь 600 м²
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
$3,03 млн
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Коммерческое помещение 24 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 24 м²
Тиват, Черногория
Площадь 24 м²
Номер объекта: 538378. Площадь:от 24 м2 до 110м2 – от 86 070 €ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ!!!…
$99,483
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Коммерческое помещение 74 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 74 м²
Тиват, Черногория
Площадь 74 м²
Коммерческое пространство для продажи в Тивате, Сельяново – 74 м2, наземный этажКоммерческая…
$358,135
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Коммерческое помещение 52 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 52 м²
Тиват, Черногория
Площадь 52 м²
Офисное пространство для продажи - 52 м2 на главной дороге в Сельяново, ТиватКоммерческие оф…
$245,670
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Коммерческое помещение 145 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 145 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 145 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, ТиватСовершенно новое коммерческое пространство продается в Донья …
$880,752
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Коммерческое помещение 20 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 20 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Номер объекта: 538664. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕ…
$105,413
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Отель 179 м² в Тиват, Черногория
Отель 179 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с видом на море 180° в Порто Монтенегро - Boka Place Испытайте жизнь н…
$2,09 млн
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Отель 284 м² в Тиват, Черногория
Отель 284 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Цена: €2,520,000 Жилая площадь: 215 м2 Террасная площадь: 69 м2 Откройте для себя роскошн…
$2,93 млн
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Готовый бизнес 39 м² в Тиват, Черногория
Готовый бизнес 39 м²
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продаются апартаменты в роскошном апарт-отеле, расположенном на берегу моря, вблизи знаменит…
$388,419
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Коммерческое помещение 164 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 164 м²
Тиват, Черногория
Площадь 164 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение в The Dreams by Dukley.Эксклюзивное коммерческое помещение в самом це…
$3,27 млн
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Коммерческое помещение 81 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 81 м²
Тиват, Черногория
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение с наружной террасой в Porto Montenegro, Dreams by Dukley. Эксклюзивно…
$3,43 млн
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Отель 55 м² в Тиват, Черногория
Отель 55 м²
Тиват, Черногория
Площадь 55 м²
Представляем к продаже привлекательное коммерческое помещение площадью 55 кв. м с дорогим ди…
$253,343
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Monteonline
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Инвестиционная 1 150 м² в Тиват, Черногория
Инвестиционная 1 150 м²
Тиват, Черногория
Площадь 1 150 м²
Тиват, район на границе с Порто Монтенегро Участок 1240 м2 - под элитное строительство  в ж…
$765,702
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Коммерческое помещение 55 м² в Donja Lastva, Черногория
Коммерческое помещение 55 м²
Donja Lastva, Черногория
Площадь 55 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Донья Ластва, Тиват - 55 м2Коммерческое пространство …
$256,575
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Офис 47 м² в Тиват, Черногория
Офис 47 м²
Тиват, Черногория
Площадь 47 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$161,772
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 77 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 77 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Номер объекта: 538667. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУП…
$290,983
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Офис 47 м² в Тиват, Черногория
Офис 47 м²
Тиват, Черногория
Площадь 47 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$182,995
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 300 м² в Богишичи, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Богишичи, Черногория
Число комнат 18
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Продается апарт-отель на 8 апартаментов с собственным причалом и пляжем на 1 линии моря в по…
$1,74 млн
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VALUE.ONE
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Готовый бизнес 44 м² в Тиват, Черногория
Готовый бизнес 44 м²
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/9
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
$366,467
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Отель в Радовичи, Черногория
Отель
Радовичи, Черногория
Продажа земельного участка с готовым проектом отеля 5 звезд.Расположен на черногорском полуо…
$10,98 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Коммерческое помещение 77 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 77 м²
Тиват, Черногория
Площадь 77 м²
Прямая продажа от застройщика! Площадь: 77,03 м2 Терраса — 35,41 м2 Цена: €265,000 Специальн…
$305,434
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Коммерческое помещение 34 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 34 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Номер объекта: 538665. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУП…
$141,648
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Коммерческое помещение 35 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 35 м²
Тиват, Черногория
Площадь 35 м²
Прямая продажа от застройщика! Площадь: 35,33 м2 Терраса включена - 13,26 м2 Цена: €129,000С…
$151,502
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Коммерческое помещение 110 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 110 м²
Тиват, Черногория
Площадь 110 м²
Прямая продажа от застройщика! Общая площадь: 110,74 м2 + терраса 45,78 м2 Цена: 394 000 евр…
$454,117
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Коммерческое помещение 84 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 84 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Номер объекта: 538666. УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУП…
$233,885
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Отель 300 м² в Крашичи, Черногория
Отель 300 м²
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в кусочек рая, расположенный вдоль живописного побережья Красичи. Расположе…
$1,86 млн
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Коммерческое помещение 16 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 16 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Недвижимость, Черногория, ТиватПродается: коммерческое пространство площадью 16 м2 в привлек…
$104,026
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Типы недвижимости в Общине Тиват

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
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