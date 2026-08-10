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Инвестиционная недвижимость в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
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Инвестиционная Удалить
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5 объектов найдено
Инвестиционная 1 150 м² в Тиват, Черногория
Инвестиционная 1 150 м²
Тиват, Черногория
Площадь 1 150 м²
Тиват, район на границе с Порто Монтенегро Участок 1240 м2 - под элитное строительство  в ж…
$765,702
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Инвестиционная в Тиват, Черногория
Инвестиционная
Тиват, Черногория
Представляем к продаже привлекательный инвестиционный проект — земельный участок с готовым п…
$190,007
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Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Барская Ривьера, район Утеха. Участок земли под элитное строительство на первой линии у моря…
Цена по запросу
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TekceTekce
Инвестиционная в Тиват, Черногория
Инвестиционная
Тиват, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инвестиц…
$486,520
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Инвестиционная 16 287 м² в Радовичи, Черногория
Инвестиционная 16 287 м²
Радовичи, Черногория
Площадь 16 287 м²
Бока Которский залив, Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Земельный участок под строитель…
Цена по запросу
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