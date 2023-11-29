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Отели в Община Тиват, Черногория
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13 объектов найдено
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Крашичи, Черногория
639 м²
Находится в центре поселка Крашичи в муниципалитете Тиват, на самом берегу моря. Перед отеле…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 9 спален
durasevici, Черногория
15
9
432 м²
4
ID 587 Продается апарт отель в Тивате, Калардово, Брда Отель состоит из 9 апартаментов…
€990,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Отель с видом на море, с видом на горы, с парковка
Крашичи, Черногория
350 м²
Объект расположен в поселке Крашичи, Општина Тиват на первой линии над кромкой моря в Боко-К…
€900,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
durasevici, Черногория
6
5
360 м²
3
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
€1,57 млн
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Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
3
600 м²
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
€1,40 млн
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Отель 12 спален
Тиват, Черногория
12
500 м²
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Цена по запросу
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 110 м²
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
€1,70 млн
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
400 м²
Тиват, район Калимань - рядом с Porto Montenegro. Мини отель на первой линии у моря. Р…
€1,30 млн
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Отель 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
10
350 м²
Тиватская ривьера, район Крашичи. Строительство мини-отеля на 10 номеров. Первая лин…
€945,000
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Отель 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
4
150 м²
Мини отель на 4 номера на Тиватской ривьере, в районе Крашичи. Всего апартаментов 4 Об…
€368,000
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 200 м²
иват, строгий центр города, район Подкуке. Новый жилой дом, который может стать апарт-от…
€1,50 млн
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Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
1
44 м²
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
€317,800
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Отель с террасой
Тиват, Черногория
600 м²
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
€2,63 млн
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