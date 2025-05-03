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Долгосрочная аренда домов в Доброте, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сдается дом 120 м2 на участке 479 м2 с видом на море в Доброте, Котор.Дом состоит из одного …
$2,826
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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