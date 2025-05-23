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Долгосрочная аренда домов в Подгорице, Черногория

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Аренда Подгорица № 2275. Площадь дома 170 квадратных метров, квартира 130 квадратных метров …
$2,758
в месяц
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Дуплекс 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается просторный дуплекс площадью 110м² на улице Люботиньских юнак…
$791
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Аренда двухэтажного дома в Маслине – ПодгорицаНа отличной локации, вдоль главного бульвара (…
$2,485
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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