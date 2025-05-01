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Долгосрочная аренда домов в Тивате, Черногория

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Сдается в аренду дом с большим участком 4216 м2 в Тивате, в поселке Мрчевац.Этот отель предл…
$1,698
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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