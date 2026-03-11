Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом
  5. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в Черногории

Подгорица
28
Будва
25
Тиват
5
Крашичи
6
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Шушань, Черногория
Дом 3 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4
Мы предлагаем в аренду просторную квартиру в Шушане, Бар, идеально подходящую для нескольких…
Цена по запросу
Вилла в Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 350 м²
Этаж 3
Мы рады представить эксклюзивное предложение по аренде виллы, расположенной в потрясающем ра…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Dindinovici, Черногория
Дом 3 спальни
Dindinovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 3
Расположенный в живописном районе Занковичи в Баре, этот потрясающий дом предлагает общую пл…
Цена по запросу
