MONTBEL D.O.O.

Черногория, Бар
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2015
На платформе
6 лет 3 месяца
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
montbel.me/
Мы в соцсетях
Об агентстве

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Услуги

Помимо подбора оптимального жилого или инвестиционного объекта и грамотного сопровождения всех этапов сделки, D.O.O. Montbel бесплатно предоставляет множество других услуг:

  • Личный переводчик. Специалисты агентства свободно общаются на сербском, хорватском, черногорском и английском языках: сразу же по приезде в Черногорию наши клиенты получают профессиональное сопровождение на языке страны.
  • Профессиональный юрист. В штате компании работает юрист, владеющий черногорским языком и имеющий солидный опыт совершения сделок купли-продажи недвижимости в Черногории. Он представляет интересы покупателя у нотариуса, проверяет выбранный объект недвижимости на «чистоту» документов и поможет решить любые вопросы собственности.
  • Консультация экономиста. Экономист агентства постоянно проводит мониторинг рынка недвижимости в Черногории — и предоставляет покупателям максимально четкую консультацию о самых выгодных ценах и сегментах для инвестиций. Благодаря этому вы найдете для себя «идеальный» второй дом или коммерческий объект по оптимальной стоимости.
  • Бесплатное оформление ВНЖ Черногории. Предоставляется всем покупателям недвижимости, осуществившим сделку в агентстве и желающим получить вид на жительство страны.
  • Подбор временного жилья. Всех будущих собственников недвижимости в Черногории мы встречаем в аэропорту и размещаем в отличных и удобно расположенных апартаментах.
  • Полный комплекс постпродажного обслуживания. Специалисты агентства сопровождают покупателей недвижимости в течение нескольких месяцев после заключения сделки, помогая адаптироваться в стране, подключить все необходимые коммуникации, оплачивать счета и налоги, осуществлять ремонт и т. д.
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:15
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 305 объектов
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Полностью меблированная квартира в клубном жилом комплексе в тихом зеленом месте в городке П…
$263,288
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
115 м² | 2 спальни | 2 ванные | Балкон | Просторная и полностью меблированная квартира в…
$417,165
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Добро пожаловать в вашу уютную оазисную квартиру в Черногории, в сердце комплекса Сохо Сити,…
$246,905
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, 2 ванными, площадь 85 м2 Расположена в прекрасном доме на первой …
$263,288
Дома
Смотреть все 297 объектов
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Уютная просторная вилла с баней и бассейном Площадь участка-677м2 Стены дома - кирпич.…
$665,826
Дом 4 спальни в Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Вилла класса люкс площадью 500 м2+130 м2 терраса на верхнем этаже с потрясающим видом на мор…
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Полье, Черногория
Дом 4 спальни
Полье
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дома построены в 2015 году Каждый дом в 2 этажа С одинаковым внутренним расположением комна…
$415,410
Дом в Бечичи, Черногория
Дом
Бечичи
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Прекрасная только что меблированная студия в новостройке в Бечичах с видом на море До мо…
Цена по запросу
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 21 объект
Отель 592 м² в Будва, Черногория
Отель 592 м²
Будва
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 592 м²
Предлагаем на продажу  - действующий  аппарт- отель 3*  на 11 апартаментов в  г. БУДВА Н…
$842,521
Отель 1 500 м² в Бар, Черногория
Отель 1 500 м²
Бар
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 500 м²
| 18 апартаментов | бассейн | 1500 м² брутто На продажу предлагается полностью оборудован…
$1,76 млн
Отель 510 м² в Бар, Черногория
Отель 510 м²
Бар
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Туристический бизнес в Баре. Действующий апарт-отель  для круглогодичного проживания гостей…
$702,101
Отель в Свети-Стефан, Черногория
Отель
Свети-Стефан
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Отель находится на курорте Святой Стефан - это визитная карточка Черногории, самый дорогой и…
$5,85 млн
Земельные участки
Смотреть все 27 объектов
Участок земли в Муо, Черногория
Участок земли
Муо
Инвестиционное выгодное предложение земли в красивейшем уголке нашей планеты - в Боко Которс…
$2,05 млн
Участок земли в Сутоморе, Черногория
Участок земли
Сутоморе
Площадь 800 м²
Площадь участка 800 м2 Участок расположен в пригороде г. Бар возле Красного пляжа. Участок …
$298,393
Участок земли в Шушань, Черногория
Участок земли
Шушань
Площадь 475 м²
Предлагается участок в Черногории - продажа земельных участков в Черногории разной площади, …
$58,508
Участок земли в Бар, Черногория
Участок земли
Бар
Площадь 400 м²
Продажа: Участок в Зеленом поясе - пригороде Бара в 500 метрах от моря Продается участок …
$87,763
Наши агенты в Черногории
Светлана Барина
Светлана Барина
650 объектов
