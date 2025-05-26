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Квартиры в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
128
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128 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1
Квартира - дуплекс в Stara Varoš в 200м от центра города. Площадь 84м2, на первом этаже комф…
$179,189
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Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Подгорица 90000е Старый Аэродром, дом Normal Company Квартира 40 м2 с мебелью, имеет одн…
$97,870
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
В самом центре спокойного и благоустроенного района, вдали от городской суеты, вам представл…
$162,963
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CRASSULA Estate
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/7
Удобная жизнь со стилем — это то что предлагает вам Жилой Комплекс "LUMEN HOMES" в тихом и у…
$106,732
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Любителям городского ритма жизни Вашему вниманию представляем ряд квартир в городе Подгорица…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Подгорица, Черногория
Квартира 1 комната
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Подгорица. Забело.  Квартира в новом строящемся доме студия, можно сделать и с одной спальн…
$79,928
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Предлагается к продаже квартира, состоящая из двух частей общей площадью 62 кв.м. Расположен…
$43,180
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Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Подгорица   Продается роскошная квартира площадью 103 м2 с тремя спальнями в доме Зета…
$396,729
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Описание Подгорица, район Загорич. Квартира с двумя спальнями в новом районе, в здании Cijev…
$143,577
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Продаётся современная, полностью меблированная двухкомнатная квартира площадью 62 м², распол…
$130,722
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Квартира расположена на пятом этаже (без лифта) в районе Stari Aerodrom. Вблизи находятся по…
$71,247
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Недвижимость Черногория, ПодгорицаПродается квартира площадью 38 м² в районе Любович, Подгор…
$119,667
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Описание Подгорица, район Старый аэродром. Квартира с двумя спальнями в новом районе, по ули…
$106,602
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
На продажу квартира с двумя спальнями в в Подгорице, Toloska suma.  Продается квартира 79 м…
$253,231
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Подгорица Забело 66 м2 с двумя спальнями. Квартира была недавно полностью отремонтиров…
$148,774
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
Продается двухкомнатная квартира 68 м² – Подгорица, у подножия холма Горица, улица АтнинскаК…
$240,247
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Описание Подгорица, район Сити Кварт. Квартира с двумя спальнями в новом районе, в здании II…
$200,014
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Подгорица Новый дом в Маслине, Подгорица, сочетает в себе гармонию традиций и современного …
$79,332
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/10
Продается однокомнатная квартира 49м2, в Централ Пойнт. Расположена на 5 этаже (не последнем…
$141,680
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/9
Квартира площадью 58м2 в районе Блок 6, на 6 этаже в здании с лифтом. В квартире: 1 спальня,…
$118,463
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира площадью 85м2 на 4 этаже (не последний) в здании с лифтом, плюс место в …
$270,622
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Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Подгорица Забело Квартира расположена на 2 этаже (1 местный), окнами на запад. Он имеет вых…
$74,277
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Продается квартира 71м2, Сити кварт, Подгорица.  Квартира расположена в новостройке, готова…
$184,962
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Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3
Продажа, квартира с тремя спальнями, 64 м2, Забело, Подгорица.  Квартира на продажу в Заб…
$123,978
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Квартира 2 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 2 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Меблированная квартира площадью 48 м2 на продажу в отличном месте - City Kej, Zagorič, Подго…
$129,913
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Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная и исключительно обставленная двухкомнатная кварт…
$245,033
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Квартира 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 4
Продажа Подгорица № 4939. Продается квартира с 3 спальнями в центре Подгорицы, 101 м2, 4 эта…
$224,457
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Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Студия площадью 35 м² (31 м² жилой + 4 м² балкон), расположенная на приземлье здания Vivije.…
$73,544
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Квартира 5 комнат в Подгорица, Черногория
Квартира 5 комнат
Подгорица, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новая, трехкомнатная квартира, 142 м2 в эксклюзивном поселении Горица С, Подгорица. Квартира…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4
Продажа квартиры с одной спальней 42 м2, Побрежие, Подгорица.  На продажу новые квартиры …
$98,327
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Типы недвижимости в Общине Подгорица

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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