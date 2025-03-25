  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Seoca
  4. Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Seoca, Черногория
от
$140,692
;
9
Оставить заявку
ID: 30634
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Seoca

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Otkrijte čar prirode i autentičnog ambijenta u kamenom domu starom 120 godina, smještenom u srcu Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Kompleksno renoviran 2024. godine, dom čuva originalnost kamena i tradicije, ali nudi savremen komfor.📍 Lokacija: Selo Seoca, Virpazar – samo 2 km od jezera, 20 min od mora, 30 min od Podgorice.🏡 Površina:Sprat: 55 m²Prizemlje (neuređeno): 55 m²Terasa: 20 m²Plac: 300 m²🛏 Kapacitet: 1 spavaća soba (king size), 1 sofa na razvlačenje (queen size)🍃 Dvorište: voćke, povrtnjak, mir i privatnost🚗 Pristup: asfalt do vrata, parking ispred kućePrednosti:Potpuno renovirana i legalizovana kućaUređena terasa sa pogledom na jezeroMogućnost turističkog izdavanja – dokazani prihodiPotpuno opremljena – sve ostaje u kućiBlizina restorana, pijace i prirodnih ljepota

Местонахождение на карте

Seoca, Черногория
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Коттедж Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Черногория
от
$231,201
Коттедж House near the airport
, Черногория
от
$234,722
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Коттедж Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$580,938
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar
Seoca, Черногория
от
$140,692
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Показать все Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Коттедж Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$998
Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Показать все Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Коттедж Mini hotel - Vila, Mareza
Подгорица, Черногория
от
$880,208
The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
283,728
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации