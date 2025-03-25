Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €.
Golubovci, Черногория
