В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали

Черногория готовит новую модель «Золотых виз», и планирует презентовать ее Евросоюзу. Напомним, 1,5 месяца назад в стране отменили программу «Гражданство за инвестиции» из-за рекомендаций ЕС.

Как будет выглядеть новая программа, привлекающая инвесторов? Правительство Черногории планирует скорректировать ряд пунктов в концепции «золотых паспортов»:

1) Минимальная сумма инвестиций увеличится до €650,000, тогда как раньше было €250-450 тысяч.

2) Всех инвесторов будут проверять. Вернее, проверять будут источники происхождения их средств — на предмет благонадежности и законности.

Также важный пункт: все полученные средства будут использоваться исключительно на погашение кредита, который Китай выделил Черногории на строительство автомагистрали между городами Подгорица и Колашин.

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Власти страны надеятся, что все эти изменения устроят Евросоюз и не станут помехой для вступления страны в Союз через 2-3 года.

Кстати, прежняя черногорская программа «Гражданство в обмен на инвестиции» просуществовала 4 года и принесла государству около €310 миллионов. За это время черногорскими паспортами обзавелись 800 инвесторов, в основном, из Китая и России. Но это еще не окончательное число: в стране находятся на рассмотрении еще 240 заявок, которые были поданы до конца 2022 года.