Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici.
Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl.
Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta.
Struktura: ulazni hodnik, komforan dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, predsoblje sa dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.
Grijanje i hladjenje regulisano je putem 2 klima uredjaja.
Mogućnost opremanja druge spavaće po potrebi budućeg zakupca.
Nalazi se na lijepo lokaciji, u mirnom dijelu grada - nedaleko od teniskih terena, rezidencije Britanske ambasade, internacionalne škole, fakulteta i sl.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно