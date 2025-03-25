  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,467
;
6
Оставить заявку
ID: 28314
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komforan dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, predsoblje sa dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Grijanje i hladjenje regulisano je putem 2 klima uredjaja. Mogućnost opremanja druge spavaće po potrebi budućeg zakupca. Nalazi se na lijepo lokaciji, u mirnom dijelu grada - nedaleko od teniskih terena, rezidencije Britanske ambasade, internacionalne škole, fakulteta i sl.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Продуктовые магазины

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,934
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Жабляк, Черногория
от
$108,179
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,467
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
Белиши, Черногория
от
$554,531
In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool th…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации