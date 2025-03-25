  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Велембуси
  4. Коттедж Two houses in Bar in an excellent location

Коттедж Two houses in Bar in an excellent location

Велембуси, Черногория
от
$308,073
;
10
Оставить заявку
ID: 28755
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Велембуси

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking space for five cars, as well as a large garage of 160 m2 that can be used for various purposes. The facilities are located on a plot of 340 m2.

Местонахождение на карте

Велембуси, Черногория
Образование
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$181,910
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880,208
Коттедж Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,408
Коттедж Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Белиши, Черногория
от
$554,531
Вы просматриваете
Коттедж Two houses in Bar in an excellent location
Велембуси, Черногория
от
$308,073
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Показать все Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Вирпазар, Черногория
от
$587
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Жабляк, Черногория
от
$108,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на 2 этажа 45 кв м , полностью укомплектованный мебелью и посудой и всей необходимой бытовой техникой С прекрасным видом на Савин кук и своей придомовой территорией Цена 99 000 евро без мебели или 125 000 евро под ключ
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Показать все Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Коттедж Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Велембуси, Черногория
от
$308,073
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalaz…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации