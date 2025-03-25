Коттедж Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

  1. Realting.com
от
$880,208
;
10
ID: 28615
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Похожие комплексы
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
от
$950,625
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
от
$4,694
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
от
$528,125
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
от
$1,056
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
от
$399,028
Другие комплексы
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
от
$3,521
Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
от
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Коттедж House in the settlement Bjeliši in Bar
от
$554,531
In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool th…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации