Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$950,625
;
5
ID: 28264
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-split klima uređajima i premium brendovima poput Porcelanosa, Tarkett, Hansgrohe Axor i Geberit.Vila će biti useljiva u Martu 2026 godine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
