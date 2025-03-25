  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$410,764
;
7
ID: 28386
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za miran zivot, okruzena zelenilom i prirodom!Ulica je privatnog tipa za samo taj dio naselja koji broji svega 8 kuca!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$410,764
