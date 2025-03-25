  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коттедж Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Коттедж Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$3,521
;
9
Оставить заявку
ID: 28538
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje je kompletno opremljena kuca na brdu Gorica! Kuca se nalazi u mirnom okruzenju i izolovana je od gradske buke! Posjeduje 7 spavacih soba, prostranu dnevnu sobu, kuhinju, trpezariju, 2 kupatila i toalet! Od dodatnih pogodnosti nudi izdvojen veseraj, grijanje na pelet, klimu u svakoj sobi, rostilj kao i aparat za preciscavanje vode! Kuca je ukupne površine 500m2! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$410,764
Коттедж Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Радовичи, Черногория
от
$528,125
Коттедж Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Вирпазар, Черногория
от
$587
Коттедж Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Коттедж Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Черногория
от
$469,444
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,521
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Показать все Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$3,521
Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Коттедж Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Черногория
от
$158,438
Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
Показать все Коттедж House near the airport
Коттедж House near the airport
, Черногория
от
$234,722
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining roo…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации