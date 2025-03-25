  1. Realting.com
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Спуж, Черногория
от
$293,403
;
6
ID: 28563
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Даниловград
  • Город
    Спуж

О комплексе

Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvije terase. Prizemlje druge kuće ima registrovan ugostiteljski objekat, i radionicu na spratu koja je u sivoj fazi, ukupno 300m2.Plac na kojem se nalazi obje nekretnine ima 680m2.

Местонахождение на карте

Спуж, Черногория
Образование
Продуктовые магазины

