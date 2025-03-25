Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvije terase. Prizemlje druge kuće ima registrovan ugostiteljski objekat, i radionicu na spratu koja je u sivoj fazi, ukupno 300m2.Plac na kojem se nalazi obje nekretnine ima 680m2.
Спуж, Черногория
