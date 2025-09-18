  1. Realting.com
  3. CONCORD NEKRETNINE

CONCORD NEKRETNINE

Черногория,
;
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
2 месяца
Языки общения
English, Crnogorski
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 03:13
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
08:00 - 16:00
Вторник
08:00 - 16:00
Среда
08:00 - 16:00
Четверг
08:00 - 16:00
Пятница
08:00 - 16:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Агентства рядом
Kamin nekretnine Budva
Черногория, Приевор
Наша компания была основана в 1996 году и занималась туристическим бизнесом и торговлей и сфере недвижимости. В 2002 году была открыта новая компания "DUKI KOMERC DOO", которая является открытой при агентстве недвижимости «KAMIN», агентство ведет свою деятельность в продаже и покупке недвижи…
PRO Silver
Montenegro Intel city
Черногория, Будва
Новостройки 13 Жилая недвижимость 80 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 19 Краткосрочная аренда 5 Земельные участки 19
Более 7 лет на рынке недвижимости Строим , продаём дома, квартиры, подбираем земли под проекты Любим свою работу и каждый день учимся быть еще профессиональнее
PRO Silver
СММ Investment Consulting Group
Черногория, Pelinovo
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 802 Коммерческая недвижимость 50 Земельные участки 130
Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре серв…
Galeo D.O.O.
Черногория, Будва
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 18 Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 6
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и макс…
ADRIATIC SEA EXPERT
Черногория, Томба
Год основания компании 1998
Жилая недвижимость 1
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью
