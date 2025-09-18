CONCORD NEKRETNINE

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Наша компания была основана в 1996 году и занималась туристическим бизнесом и торговлей и сфере недвижимости. В 2002 году была открыта новая компания "DUKI KOMERC DOO", которая является открытой при агентстве недвижимости «KAMIN», агентство ведет свою деятельность в продаже и покупке недвижи…
Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре серв…
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке.
Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и макс…