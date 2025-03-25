  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
8
ID: 28578
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Другие комплексы
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima jav…
Агентство CONCORD NEKRETNINE
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от $763
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se konforan trosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je kompletno opremljen i idealan za porodicni zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство CONCORD NEKRETNINE
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Агентство CONCORD NEKRETNINE
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
