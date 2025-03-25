  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

от
$469
ID: 28502
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Черногория
от
$146,701
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Будва, Черногория
от
$247,867
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$176,042
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$146,701
Вы просматриваете
от
$469
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,643
Izdaje se luksuzan neuseljavan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i posjeduje prostranu dnevnu sobu, odvojenu kuhinu, dvije spavace sobe od kojih jednu master sobu, kupatilo i prostranu terasu!Moguca doplata za parking kod kasarne!Stan se izdaje iskljucivo n…
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Площадь 61–119 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные д…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
515,098
Квартира 3 комнаты
119.0
1,01 млн
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$241,764
Prodaje se trosoban stan ukupne kvadrature 74m2 (U listu upisan 65m2) u ulici 4. Jula.Stan je kompletno renoviran i nalazi se na poslednjem 8. Spratu zgrade koja posjeduje lift.Prodaje se sa svim stvarima!
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
