  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$293
;
7
ID: 28530
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se garsonjera u Preko Morace! Izdaje se prostrana i funkcionalna garsonjera površine 30m², smjestena na 1. spratu stambene zgrade. Garsonjera se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini fakulteta, marketa, kafica, restorana i svih važnih sadrzaja, sto je cini idealnom za studente i zaposlene. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
