Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$120,882
;
9
ID: 28307
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
